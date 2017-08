UŽIVO PRATITE POMRČINU SUNCA: I vi možete biti svjedoci ovom nebeskom spektaklu

Današnja pomrčina Sunca neće biti vidljiva iz naših krajeva, no zahvaljujući čudima moderne tehnologije, moći ćemo je pratiti online.

Očekuje se kako će se sjena pomrčine kretati brzinom od 3200 km/h u Oregonu, na zapadnoj obali SAD-a, te usporiti na 2400 km/h na istočnoj obali, u Južnoj Karolini.

Do pomrčine dolazi kada jedno nebesko tijelo, u ovome slučaju Mjesec, u potpunosti ili djelomično zakloni drugo, u ovom slučaju Sunce. Do pomrčine može doći i kada jedno nebesko tijelo uđe u sjenu drugog. Tada dolazi do pomrčine Mjeseca.



Ova će pomrčina biti vidljiva u Sjevernoj Americi, a najbolje u sjevernoj polovici SAD-a.