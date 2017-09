ZAČEPLJEN NOS KOD BEBA: Može izazvati prave komplikacije, a na ovaj način to možete spriječiti

Prohodnost i vlažnost dječjeg nosa nužna je za zdravlje djeteta i njegovo normalno funkcioniranje kroz dan jer mu omogućava normalno ponašanje, hranjenje i spavanje.

Kada dođe do začepljenog nosa kod beba, to im jako smeta jer moraju disati na usta, ne mogu normalno jesti niti spavati. Osim toga crvenilo oko nosa može postati bolno i patnja za djecu ali i roditelje. Začepljenost nosa kod dojenčadi i beba jako je česta pojava i načelno nije ozbiljan problem.

Onemogućava spavanje i hranjenje

Najveći problem sa začepljenim nosom događa se kod male djece od 2 do 3 mjeseca jer još uvijek nisu sposobni disati na usta. Ovo je poseban problem pri hranjenju na sisu jer ne mogu disati. To onemogućava i otežava cijeli proces hranjenja. Radi toga dijete postaje nervozno i ujedno otežava brigu majci. Mnogi roditelji mogli bi imati problema kada treba dijete staviti spavati. Ono neće znati disati na usta, niti će znati šmrcati i ispuhivati nos. Začepljen nos kod beba nije ozbiljan problem ali sa sobom nosi probleme s hranjenjem i spavanjem što će dijete učiniti nervoznim i neispavanim.

Začepljen nos najčešće je uzrokovan bezazlenom prehladom. Rjeđe se događa da je uzrok alergija ili infekcije sinusa. Najveće komplikacije pojavljuju se kada dijete treba ići spavati. Ono će odbijati ići spavati, možda će biti i gladno jer je ranije odbilo hranjenje. Djeca će vjerojatno teško i glasno disati, kihati, kašljati ili glasno hrkati u snu. Uz začepljen nos moguće je da se pojavi vodenast bistar sekret iz nosa ako se radi o respiracijskoj infekciji. Moguća je i povišena temperatura.



U rijetkim slučajevima može doći do ozbiljnijih stanja kao što deformacije unutar nosne šupljine ili anomalije. Ti simptomi i anomalije najčešće se otkriju već prvih dana života u rodilištu.

Moguće su i komplikacije

U nekim situacijama nakon dugotrajnog začepljenog nosa bit će potreban savjet pedijatra stručnjaka. U ovim situacijama posjetite liječnika:

ako dođe po pogoršavanja znakova bolesti

ako kašalj postaje stalan i sve jači

ako dijete počinje ubrzano disati – ubrzanim disanjem smatra se više od 60 udisaja u jednoj minuti kod novorođenčeta od mjesec dana starosti, a više od 45 udisaja u minuti kod dojenčadi od 4-6 tjedana do 2 godine života

ako dijete općenito sve lošije izgleda

ako iscjedak iz nosa nije više bistar nego gust, žut ili zelen

ako dijete još slabije jede, odbija hranu i tekućinu

ako je povišena temperatura – za dojenče mlađe od 3 mjeseca iznad 38° C, ili kod djece od 3-12 mjeseci iznad 39° C, ili starije od 12 mjeseci i ima temperaturu iznad 40° C

Ovo su moguće komplikacije koje se mogu dogoditi uz začepljeni nos kod beba:

Upala srednjeg uha

Uho služi za sluh i ravnotežu i sastoji se od tri dijela – vanjskog uha, srednjeg uha i unutarnjeg uha. Vanjsko uho hvata zvučne valove koji se preko srednjeg uha pretvaraju u mehaničku energiju, a unutarnje uho pretvara tu energiju u živčane impulse koji tada putuju u mozak i na taj način čujemo zvuk. Akutna upala srednjeg uha može biti bakterijska ili virusna infekcija koja obično dolazi uz infekciju gornjeg dišnog sustava. Najčešće se pojavljuje između trećeg mjeseca i treće godine života. Pri pojavi upale srednjeg uha dijete će biti plačljivo, uznemireno, neće htjeti jesti i često će vrištati prilikom hranjenja. Bit će jako osjetljivo na dodire oko glave. Kako bi se postavila konkretna dijagnoza potreban je liječnički pregled.

Bolovi u uhu

Do bolova u ušima može doći bez da je došlo do upale u uhu. Djeca sa začepljenim nosom često imaju bolove u ušima. To se događa jer se često stvara pritisak na opne bubnjića posebice tokom gutanja, puhanja nosa ili promjene nadmorske visine. Te opne sadrže velik broj živčanih završetaka koji prenose bol, radi čega djeca i reagiraju.

Kako očistiti začepljen nos kod beba

Najbolje bi bilo djetetu kapati nos u ležećem položaju. Kod većeg djeteta je važan položaj u kojem se aplicira sprej. Možete odabrati od nekoliko različitih proizvođača. Najbolje bi bilo čistiti nos fiziološkom otopinom na bazi morske vode. Ako pri čišćenju želite smanjiti otok sluznice i utjecati na sinusno ušće u nosu, morate dijete staviti u vodoravan položaj, a glava mu mora biti niže od tijela. Tek u tom položaju će kapljice doprijeti na pravo mjesto i djelovati. Ovime ćete pomoći da se sinusi otvore, sekret iz nosa izlije u nosni hodnik i da se smanji pritisak i nelagoda u glavi djeteta.

Na ovaj način ćete najlakše očistiti začepljen nos:

obrišite bebi nos koliko možete

bebu postavite u ležeći položaj

vrh bočice postavite u lijevu nosnicu i pritisnite kako bi opustili željenu količinu

okrenite bebinu glavu na stranu

ponovite u drugoj nosnici

po potrebi ponovite

uklonite bočicu, vratite bebu u uspravan položaj i obrišite joj nos

Prevencijom do bebinog zdravlja

Kako bi osigurali da se kod djeteta ne pojavi ili ponovno pojavi začepljen nos, postoje neke stvari na koje možete dodatno paziti. Neki od starih recepata govore kako se može ukapati malo majčinog mlijeka u bebin nosić. Kod starije djece možete raditi inhalacije nekim laganijim čajevima kako bi pokrenuli pražnjenje sinusa. Sobe bi vam trebale biti vlažne, a to možete napraviti vlažnim ručnicima na radijatorima ili vodom u posudicama na radijatorima. U blizini djeteta nemojte pušiti jer pasivno pušenje može uzrokovati kroničnu začepljenost nosa ili otežati već postojeću začepljenost ili kašalj. Uz to, pasivnim pušenjem dijete ima veće šanse za dobivanje alergijskih bolesti ili astme. Djetetu nikako nemojte na vlastitu ruku davati sirupe protiv kašlja ili bilo kakve druge lijekove. Ponekad liječenje tabletama i sirupima može uzrokovati neugodne nuspojave, dok uopće nije bilo potrebno.