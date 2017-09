PROBLEMI S OPLODNJOM: Vrijeme za brigu je tek nakon dvije godine, a ovo su moguće alternativne opcije

Problemi pri začeću nažalost nisu rijetka stvar. Vjerojatnost da do začeća dođe unutar jednog mjeseca je tek 25%.

Čak četvrtina parova doživjela je probleme sa začećem i to nije rijetka stvar. Iako može doći do problema s oplodnjom, uvijek postoje različite opcije uz pomoć kojih parovi mogu dobiti dijete. U nekim situacijama postoji mogućnost stalnog iskušavanja, no kod nekih situacija je jedina opcija surogat majčinstvo.

Kako znati da zaista postoji problem?

Ne postoje točna pravila o tome koji par bi mogao imati problema s oplodnjom, a koji par ne. Smatra se kako žene koje duže od dvije godine nisu koristile kontracepciju, a ipak nisu uspjele zatrudnjeti, imaju problem s oplodnjom. Neuobičajeno je da žene mlađe od 35 ili 40 godina ne uspiju začeti. To ne mora značiti da je problem u ženi, već se može raditi o problemu kod partnera.

Neplodnost je nemogućnost začeća kod spolno aktivnih ljudi koji ne koriste kontracepciju, a pokušavaju već dvije godine. Vjerojatnost začeća u jednom ciklusu je tek 25%. Prosječnom paru je potrebno do pola godine kako bi došlo do začeća, makar se kod nekih može dogoditi u prvom mjesecu. Oplodnja se u najčešćim slučajevima događa unutar dvije godine.



U ovim slučajevima potrebno je zatražiti medicinsku pomoć i savjet:

ako žena ima neredovite menstrualne cikluse

ako žena ima policističke jajnike

ako je žena prije toga imala spontani pobačaj ili izvanmateričnu trudnoću

ako muškarac ima problem s erekcijom

ako je muškarac imao operaciju nespuštenih testisa

ako je osoba prije želje za začećem imala operaciju u abdominalnom području – najčešće slijepog crijeva

ako je osoba pozitivna na spolnu bolest kao što su klamidija i gonoreja

ako osoba pati od hormonalnog poremećaja

ako osoba ima problema s dijabetesom ili epilepsijom

Na probleme s oplodnjom ili samo komplikacije s njom mogu utjecati razni faktori kao što su stres, nedovoljno sna, prekomjerna težina i nepravilan indeks tjelesne mase, izloženost kemikalijama ili radijaciji.

Neplodnost kod muškarca

Ako se pretragama zaključi kako je problem s oplodnjom kod muškarca, doktor će koristiti spermiogram. Njime se provjerava volumen, boja, lužnatost i gustoća ejakulata. Također će se provjeriti i pokretljivost spermija jer je to ipak jedna od glavnih značajki potrebnih za oplodnju. Koncentracija bi u optimalnom slučaju trebala biti 20 milijuna spermija po mililitru.

Kod muškaraca se može dogoditi azoospermija koja će pokazati kako u ejakulatu nije pronađen niti jedan spermij, dok u slučaju nekrozoospermije znači da ne postoje aktivni i pokretni spermiji. Oligoastenozoospermija je kombinacija dijagnoza koja upućuje na to kako je broj spermija smanjen i kako im je smanjena pokretljivost.

Kod muškaraca se mogu pojaviti razni simptomi na koje trebate odmah reagirati ako pokušavate dobiti dijete. Nerijetka pojava je crvenilo na penisu koje može upućivati na upalu penisa, lošu higijenu ili pak gljivice na penisu. U slučaju sumnje, odmah se obratite liječniku.

Neplodnost kod žena

Ženski faktor pri neplodnosti je gotovo jednako čest kao i kod muškaraca, oko 30%. Kod žena su ovo neke od mogućih komplikacija: poremećaji u ovulaciji, starenje jajnih stanica, priraslice ili upale u zdjelici i u spolnom sustavu, miomi maternice, anomalije i cervikalni faktor.

Neredovit menstrualni ciklus može biti izvor problema, a u slučaju neredovitih ili manjka ovulacija također se smanjuje broj jajnih stanica za oplodnju. Ako su kod vaših menstruacija slaba krvarenja ili osjećate neke čudne promjene kao što je manjak simptoma, moguće je da imate rijetke ili odsutne ovulacije.

Žene imaju najveći broj jajnih stanica oko sredine života. Nakon toga kreće gubljenje jajnih stanica i to u velikom broju, a gubitak se posebno povećava nakon 35.godine života kod žena. Problem s oplodnjom može izazvati i loša kvaliteta jajnih stanica pa tako nije čudno da s godinama raste broj spontanih pobačaja ili vanmateričnih trudnoća.

Upale spolnog sustava, kao i miomi mogu utjecati na prohodnost jajovoda. Na ovo često utječu i spolne bolesti kao što su klamidija i gonoreja. Miomi svojim položajem remete normalan oblik prostora maternice pa tako i primanje i razvoj zametka.

Mnogostruke opcije dobivanja djeteta

Problem kod oplodnje može biti u tijelu žene, muškarca ili pak oboje, no bez obzira na komplikacije, uvijek postoji mogućnost dobivanja djeteta na drugi način. Neki od načina su inseminacija, umjetna oplodnja in-vitro, metode GIFT i ZIFT i metoda ICSI.

Inseminacija uključuje ubrizgavanje uzorka sperme muškog partnera u materičnu šupljinu tijekom ovulacije. Ovo se koristi kod mnogih oblika i razloga neplodnosti, a posebno kod oligospermije, to jest, problemima sa spermijima kod muškarca. Sam postupak kratko traje, za žene je bezbolan ali moguće je osjetiti blagi pritisak. Uspješnost inseminacije kod žena mlađih od 35 godina je 16%.

In-vitro oplodnja znači da se stanice, tkiva ili embrijske osnove organa uzgajaju u posudi s hranjivim medijem. To je oplodnja u kojoj se začeće događa izvan majčine maternice. Ova procedura složena je i skupa pa se radi toga malo parova odlučuje na nju. Ona nikada nije prvi korak pri rješavanju neplodnosti već tek onda kada su sve ostale metode isprobane i neuspjele. Procedura uključuje ubrizgavanje hrmona, poticanje ovulacije te izvlačenje jajnih stanica.

GIFT i ZIFT metode su modificirani oblici oplodnje in-vitro dok im je baza ista kao kod obične in-vitro metode. Ove su metode mnogo kraće jer se oplođene jajne stanice unose unutar 24 sata, a kod GIFT metode se samo pomiješaju i unose unutar jajovoda.

Surogat majčinstvo i posvajanje

Potpomognuta oplodnja s kojom žena nosi dijete te ga nakon poroda daje drugom paru ili samostalnoj osobi sve je poznatija forma roditeljstva. Surogat majčinstvo legalno je tek u nekoliko zemalja, a u Hrvatskoj se još nije razvio zakonodavni okvir za tu vrstu dobivanja djeteta. Cijena surogat majčinstva je jako visoka, a iznosi oko 25 tisuća dolara, tako da nije čudno da se za ovu metodu uglavnom odlučuju zvijezde iz showbuissines svijeta.