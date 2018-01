OTICANJE NOGU U TRUDNOĆI: Smanjite ga uz ove savjete i saznajte kada je vrijeme da se zabrinete

Nakupljanje vode u donjim ekstremitetima uzrokuje oticanje nogu u trudnoći. Radi se o uobičajenom simptomu.

Stvaranje oticanja nogu u trudnoći je posljedica očekivanih promjena, povećanja težine tijela i promjene u cirkulaciji tijekom trudnoće.

Nastanak oticanja je uobičajeni simptom

Za vrijeme trudnoće u čitavom tijelu dolazi do zadržavanja vode, a to dovodi do oticanja ili edema. Ovo se najčešće pojavljuje nakon 27. tjedna trudnoće. Može doći do oticanja cijelog tijela, ali se ono najčešće očituje u nogama, osobito stopalima. Ako uz to trudnica sjedi cijeli dan ili stoji, oticanje će biti još intenzivnije. Uz napredovanje trudnoće tegobe će biti sve izraženije, a to je sasvim normalno.

Uz oticanje je čest slučaj pucanje kapilara na nogama i nastanak proširenih vena. Samo oticanje je dodatno potaknuto povećanim pritiskom u venama na nogama uslijed debljanja u trudnoći. Radi hormonalnih promjena nije čudno da se smanjuje čvrstoća vena pa se radi toga pojavljuju i problemi proširenih vena. Kako bi to prevenirali, trebate raditi na poboljšanju cirkulacije.



Osim oticanja provjerite i svoj krvni tlak. Ako uz oticanje nogu u trudnoći imate i povišeni krvni tlak, javite se liječniku kako bi provjerio količinu proteina u urinu koja upućuju na preeklampsiju. U trudnoći je normalno da dobivate na težini, ali naglo dobivanje kilograma će povećati probleme s oticanjem.

Pomozite spriječiti neugodne bolove

Višak tekućine će izaći već za vrijeme poroda, ali i nakon poroda će se stanje tekućine u tijelu vratiti u normalu. Već pri samoj pojavi oticanja će vam liječnik prepručiti lagane vježbe, ali nikako nećete smjeti masirati vene. Za njih se koriste gelovi koji ublažuju stanje i sprečavaju daljnji nastanak vena. Slično je kao i sa celulitom, nikakvi agresivni tretmani tome neće pomoći, a čak niti kreme. Uzmite u obzir da sve to može biti štetno za plod.

Ovo su neki načini na koje možete smanjiti oticanje nogu u trudnoći kad ga se već ne može zaustaviti. Prvi savjet je unošenje dovoljno tekućine u organizam. Iako je za vrijeme trudnoće čest odlazak na mokrenje, nemojte da vas to spriječi da i dalje pijete dovoljno vode, sokova i čajeva. Ovime ćete spriječiti zatvor i stvaranje hemeroida, a to će ujedno i jako dobro očistiti vaš organizam.

Smanjite unos soli na što manju razinu. Sol zadržava vodu, što znači da će vam jako slana i začinjena hrana stvarati dodatne probleme. Neka vaša prehrana bude raznolika, unosite mnogo voća i povrća, pijte mnogo vode ili svježe ocijeđenih sokova i krećite se pa makar to bila lagana šetnja. Luk i češnjak vam mogu poboljšati cirkulaciju, dok se jabuke, agrumi, peršin i celer smatraju prirodnim diureticima i pomoći će pri pravilnom radu bubrega.

Nosite udobnu i zdravu obuću. Izbjegavajte neudobnu, usku obuću, kao i visoke štikle, jer veoma lako možete izvrnuti zglob. Također pazite niti da ne nosite sasvim ravne cipele, već je idealna visina 3-4 cm. Ne bi bilo loše da odaberete anatomske cipele s debljom petom jer će vam tako biti puno udobnije. Ako ste trudni za vrijeme ljetnih mjeseci nosite klompe ili papuče sa zatvorenim prstima. Osim toga je jako važno da nosite kvalitetne čarape koje neće previše stezati nogu i koje neće zaustavljati cirkulaciju.

Masirajte si stopala, ali ne i listove ako su vam proširene vene. Masaža stopala će vam donijeti veliko olakšanje. Kad god ste u mogućnosti, podignite noge prilikom sjedenja, posebice ako iz nekog razloga dugo sjedite. Nemojte križati noge jer ćete time zaustavljati cirkulaciju, također nemojte sjediti pogrbljeno. Večernji otoci uglavnom nestaju nakon odmora.

Kada se treba zabrinuti?

Oticanje se može pojaviti u nogama ali i u ostatku tijela. Iako je to normalna pojava, trebate posjetiti liječnika kada se otoci jave naglo ili u ekstremnoj količini i ukoliko se jave i u predjelu lica i ruku. Ako su vam noge iznimno otečene ili je jedna noga duplo više otečena od druge, također je znak za pozivanje liječnika. Osjećanje stalnog trnjenja u butinama ili listovima također može biti znak upozorenja.