KAKO NAPRAVITI LJIGAVCA: Isprobajte ove pokuse sa svojom djecom i izradite najbolju igračku

Ako ne želite potrošiti previše novaca na kupovanje igračaka, saznali smo kako napraviti ljigavca kod kuće.

Izradom igračaka kod kuće možete zainteresirati dijete za pokuse ali i da kasnije samo želi nešto izraditi kod kuće. Na internetu postoje mnogi recepti za izradu ljigavca, pa smo skupili nekoliko.

Kako napraviti ljigavca

Za većinu ovih recepata bit će vam potrebno tek par sastojaka. U većinu njih možete sami dodavati boju ili šljokice.

Debeli ljigavac

Za ovog ljigavca su vam potrebni



tekuće ljepilo

krema za brijanje

omekšivač za rublje

Priprema:

U zdjelu stavite 6 žlica tekućeg ljepila i jednako toliko kreme za brijanje. Malo miješajte pa u to ulijevajte malo omekšivača. Smjesa će se sama zgusnuti i tada ćete znati da je dosta omekšivača.

Ljigavac koji mijenja boju

Ovaj ljigavac mijenjat će boju radi temokromskog pigmenta koji mijenja boju kada dođe do promjene temperature. Igranje s ovim ljigavcem će djeci biti posebno zanimljivo. Promjenu ćete moći vidjeti samo dodirivanjem prstima, ali i ako ga stavite na limenku ili bocu koju ste netom izvadili iz frižidera.

Potrebni sastojci:

1/4 šalice bijelog školskog ljepila

1 žličica vode

3 žlice termokromskog pigmenta

1/4 šalice tekućeg škroba

jestivi pigment boje

Priprema:

Boja pigmenta koju odaberete bit će boja ljigavca kada je hladan. Druga boja, jestivi pigment, bit će boja ljigavca kad je topli. U zdjelu dodajte ljepilo i vodu pa miješajte dok se ne sjedini. Na to dodajte 5 kapi jestivog pigmenta i dobro promiješajte. Na to dodajte 3 žličice termokromskog pigmenta pa miješajte dok ne postignete jednoličnu smjesu. Na to dodajte škrob i mijesite rukama. Ako ostaje ljepljivo dodajte još škroba. Premjestite ljigavca u posudu s poklopcem i ostavite da tako stoji tjedan dana.

Običan ljigavac

Za izradu običnog ljigavca bit će vam potrebno:

tekuće ljepilo

deterdžent za rublje

Priprema je jednostavna. Pomiješajte oba sastojka tako da stavite ljepilo pa duplo manje deterdženta. Kada se malo zgusne miješajte ga u rukama dok se ne prestane lijepiti.

Ljigavac od soli

Za ovog zanimljivog ljigavca potrebno vam je:

tekući sapun

šampon za kosu – gelaste strukture

malo soli

U jednu zdjelu stavite sapuna i šampona u jednakoj količini. Malo po malo dodajte sol. Nemojte odmah staviti previše soli jer bi to moglo razvodniti ljigavca. Miješajte polako do određene strukture.

Ljigavac s kukuruznim škrobom

Potrebni sastojci:

1 šalica kukuruznog škroba (gustina)

pola šalice vode

jestiva boja

Priprema:

U posudu stavite šalicu kukuruznog škroba. Ulijte vode i miješajte dok smjesa prestane imati grudice i dok ne postane jednolična. Ako je smjesa previše ljepljiva, dodajte još malo kukuruznog škroba, a ako je previše suha, dodajte vode. Ovu smjesu je jednostavnije miješati rukama i to oko 10 minuta kako bi se došlo do odgovarajuće gustoće smjese. Na kraju u to dodajte par kapi jestive boje pa još promiješajte. Kada je gotovo, stavite u vrećicu i u hladnjak jer ćete tako osigurati da se neće osušiti.