IGRE ZA CURE: 3 odlične ideje za dječji rođendan koji će se zauvijek pamtiti

Trebate organizirati rođendan za svoju kćer, a nemate ideje o tome što bi djecu moglo zanimati? Bez brige, pronašli smo rješenje.

Rođendani kod djece su među najvažnijim danima u njihovom životu i sva djeca su vrlo uzbuđena oko tog dana jer je sve usmjereno baš na njih. Kako bi osigurali da se vaša djevojčica i njeni prijatelji dobro zabave, pronašli smo različite igre za cure koje možete osmisliti. Uz njih im nikada neće biti dosadno, a možda i nauče nešto novo. Da bi rođendan bio najbolji na kojem su bili, preporučujemo uređivanje cijelog prostora u temu. Na ovaj način ćete im pripremiti rođendan i proslavu za pamćenje. Dakako ozbiljnost igrica ovisit će o godinama vaše kćeri, pa su iduće navedene igre namijenjene djeci od 7 do 14 godina.

Igre za cure

Samo za prave gurmane

Ako se u vašoj kćeri krije mala kuharica, možete osmisliti radionicu kuhanja i pripremanja kolača za sve njene prijateljice. Možete se odlučiti raditi muffine, kekse, kanapee ili neku drugu vrstu finger fooda koja je jednostavna za napraviti, a uključuje puno malih dijelova koje treba složiti zajedno.

Uredite cijeli prostor tako da se zna da se organizira kuharski rođendan. Namjestite šarene zavjese, pregače objesite po cijelom prostoru, a na kuhače stavite šareni papir. Neka svaki dio prostora bude uređen i neka zrači veselom atmosferom.

Detalji su u ovome bitni. Saznajte koliko djece će biti na rođendanu pa osmislite i zanimljive pozivnice s kuharskim motivima. Izradite za svako dijete po jednu pregaču ili svakome dajte personaliziranu kuhaču s kojom će mazati kolače. Možete napraviti kuharske kape ili krpe za ruke.

Prije nego krenu raditi hranu, odigrajte igre za cure u kojoj moraju plesati, skakati ili se loviti. Na taj način potaknut ćete im apetit pa će kuhanje i pripremanje hrane biti još zabavnije. Svakom djetetu, kada završi s pripremom svog jela dajte kuharicu da zapiše kako je to napravilo. Ovo će biti predivna uspomena jednog dana.

Uz to im i pripremite pravo, fino jelo i okupite ih oko velikog stola. Upalite i zanimljivu muziku uz koju nakon što pojedu možete napraviti karaoke. Djeca će to obožavati!

Za kraj im pripremite slatkiš ili kolač za ponijeti kući. Poslije svega, i te kutijice možete dizajnirati po svojoj želji.

Dizajnerske igre za cure

Prave šminkerice mogu se prepoznati iz daleka, pa ako je vaša kćer jedna od njih, priredite joj rođendan u kojem će se ona i njene prijateljice uređivati, šminkati i stvarati svoju odjeću.

Osim što je potrebno da kuću i prostorije u kojima se djeca nalaze uredite u šminkerskom i dizajnerskom stilu, potrebno je da osmislite i igre za cure. Koliko god godina imale, sigurno se vole uređivati pa to iskoristite. Kupite šminku i mnogo kistova pa ih podijelite u grupe po dvije osobe. Ako je neparan broj, vi budite par djevojčici koja je ostala. Svakom paru podijelite fotografije njima poznatih zvijezda i recite im da svoju prijateljicu mogu našminkati po tom primjeru. Kada jedna završi, druga je na redu. Ovo možete iskoristiti i za kosu.

Nakon što su se našminkale možete organizirati stvaranje originalnih majci. Za to će vam biti potrebne potpuno bijele majice, boje za tkaninu, kistovi, markeri za tkaninu i rukavice za svako dijete. Svatko neka dobije jednu bijelu majicu za oslikavanje. Potaknite njihovu kreativnost.

U ovom su planiranju također važni detalji. Pozivnice neka budu u dizajnerskom stilu, koristite puno boja i šarenih detalja. Djevojčice možete okititi različitim nakitom, šeširima, rukavicama i ostalim detaljima.

Povijest, učenje i zabava

Učenje također može biti jako zabavno. Povijest i geografija može biti povezana s različitim igrama za cure, pričama i legendama. Možete krenuti od određenog dijela svijeta, ili ono što možda znate više – Hrvatske.

Kao i za ostale ideje, bitno je paziti na detalje. Neka pozivnice, ukrasi i uređenje bude u stilu povijesti. Odaberite nekoliko različitih stanica na kojima će djeca moći naučiti nešto novo. Neka cijelo putovanje oko svijeta bude osnovano na ideji da moraju nešto pronaći na kraju, kao da rješavaju escape room. Na svakoj postaji osmislite zagonetke uz dosjetke iz povijesti. Kada riješe zagonetku, ona će ih odvesti na idući trag gdje će još nešto novo naučiti. Dobra ideja je, ako su na rođendanu samo djevojčice, da na svakoj postaji nauče nešto o poznatoj (ili nepoznatoj) ženi iz povijesti koja je bila uspješna u svom polju.

Tako možete iskoristiti povijesne ljubavne priče, bajke, legende, a posebice one priče koje vaša djevojčica najviše voli. Na svakoj postaji možete dodati i zanimljivo jelo ili slatkiš koji će ih podsjećati na tu postaju, ili jelo može biti sljedeći korak.

U ovoj igri za cure možete osmisliti odjeću za svaku polaznicu. Obucite ih u vile, povjesničarke, znanstvenice, putnice i sve ostalo što vam padne na pamet.

Na kraju igre dajte im stare komade papira na kojima će one same pisati radi čega misle da će one uči u povijesne knjige.