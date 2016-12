‘OBRNUTI KULTUROLOŠKI ŠOK’: Priča Amerikanke koja se nakon godinu dana života u Hrvatskoj vratila u SAD

Alexandra je u Hrvatskoj provela ukupno godinu dana i jedva se čeka vratiti.

Amerikanka Alexandra Schmidt u Hrvatskoj je provela ukupno oko godinu dana. Prvo je studirala u Hrvatskoj, a zatim se vratila kako bi bila sa svojim dečkom Hrvatom.

“Čini mi se da svaki put kada odlazim, nosim veći dio hrvatske sa sobom, što je donijelo do sudara između američke i hrvatske kulture. Reći da sam doživjela obrnuti kulturološki šok bilo bi podcjenjivanje”, rekla je Alexandra za Croatia Week.

Schmidt vuče korijene iz Chicaga i Minnesote, a najveći šok nakon povratka u Ameriku bile su joj niske temperature tamo.



“Kao da je moje tijelo izgubilo sav imunitet da podnese hladnoću, iako sam 18 godina živjela u najhladnijim mjestima u SAD-u. Žudjela sam za hladnoćom na Jadranu. Hrvatsko jugo je prilično smiješno u usporedbi s vjetrovitim gradom”, rekla je Alexandra.

Djevojka kaže da ju je iznenadilo kako je u SAD-u sve mnogo veće.

“udan je bio osjećaj kad sam shvatila koliko je sve oko mene veće, ceste, automobili, zgrade, kuće… Shvatila sam i da su u Americi ogromne porcije, dvostruko veće od tipičnih porcija u Hrvatskoj”, kazala je te dodala: “Bila sam zadovoljna svojim životom u Hrvatskoj, no nedostajala mi je raznolikost hrane iz Amerike. Nemojte me krivo shvatiti, domaća hrana iz Hrvatske je fantastična, no nedostajao mi je veći izbor hrane, posebice jer ne podnosim gluten. Oči su mi zasjale kad sam ušla u Trader Joe’s i kupila kelj, avokado i svu omiljenu hranu bez glutena, koja je jako skupa u Hrvatskoj”, rekla je.

No, nedostaje joj hrvatska hrana, pogotovo zato što je nakon nje teško podnosila procesuiranu hranu, a posebice šećer.

“Sad se mrštim kad vidim ljude kako stavljaju dresinge na salatu i odabirem samo maslinovo ulje i ocat. Umjesto hrane u restoranima, nedostaju mi roštilji s društvom kad smo ribu jeli prstima”, kaže Alexandra.

Još jedna velika razlika koju je primijetila je ta što se u Chicagu ljudi ne sređuju kao što to čine Hrvati.

“Uvijek sam voljela izraziti svoj stil, a okruženje prelijepih, lijepo odjevenih žena u Hrvatskoj to je još više izvuklo iz mene. Kad sam se vratila, ljudi u supermarketu su zurili u mene dok su mi potpetice lupale po prolazima. Sada me češće nego ikad pitaju zašto sam se sredila”, ispričala je.

Dodala je da misli da nije problem kulturološki šok, koliko suprotne osobine hrvatske i američke kulture.

“Iako mi je često nedostajao duh Chicaga, shvatila sam koliko je iscrpljujuć. Sjedila bih u Starbucksu, pila kavu i slušala glazbu te gledala ljude kako žure uzeti kavu na putu od posla. Jedva su dizali pogled s mobitela i istrčavali van. Pomislila sam da sam to bila ja. Iako me moji američki prijatelji zezaju da sam sada ‘euro’, moji hrvatski prijatelji podsjećaju me da sam i dalje Amerikanka u njihovim očima. I dalje postanem nervozna kad se pije kava po cijele dane i imam visoka očekivanja od svoje karijere”, tvrdi.

“Kad se na proljeće vratim u Hrvatsku, znam da ću naći utjehu u malim stvarima koje Amerikanci ne razumiju”, zaključila je Alexandra i dodala kako se u obje zemlje osjeća “kao kod kuće”.