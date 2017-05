NISTE BAŠ UVIJEK DOBRODOŠLI: Ovo je osam mjesta na svijetu gdje najviše mrze turiste

Nakon što je Venecija obznanila kako više neće tolerirati nove prodavaonice kebaba, kao ni slična druga fast-food mjesta kako bi se “sačuvala pristojnost i tradicija”, spremili smo popis još nekih mjesta gdje turisti neće uvijek naići na toplu dobrodošlicu, piše The Independent.

1. Otoci Koh Khai, Tajland

Neizbježna destinacija mladih zapadnjačkih backpackera, Tajland, većinom je izuzetno prijateljski nastrojen prema turistima. No pristup nekim mjestima sada je ograničen zbog brige za okoliš.

Otoci Koh Khai Nok, Koh, Khai Nui i Koh Khai Nai, poznati po svojim šarenim koraljima te stoga i popularni među turistima koji su tamo odlazili s obližnjeg Phuketa, strogo su zabranjeni od 2016.

Odjel pomorskih i obalnih resursa izjavio je kako je 80% grebena uništeno te je stoga donešena odluka o zabrani turizma.

2. Butan

Turizam je u Butanu krenuo tek 1974. a od onda je jako reguliran kako bi se očuvala neoskvljena prirodna ljepota i jedinstvena kultura.

Kraljevstvo na rubu Himalaja provodi politiku turizma ‘visoke vrijednosti i niskog utjecaja’.

Posljedica toga je da je broj turista ograničen te da moraju plaćati 1.660 kuna dnevno za vize i i druge pristrojbe za privilegiju razgledavanja Butana.

3. Barcelona

Kada je Ada Colau, prva žena gradonačelnica Barcelone, došla na vlast 2015., nije birala riječi o tome kakvu opasnost po grad predstavlja turizam. “Ne želimo da grad postane jeftina suvenirnica”, rekla je Colau, upozoravajući na ono što se dogodilo s Venecijom.

Od onda je zamrznula sve dozvole za nove hotele i apartmane za iznajmljivanje, dok je AirBnb dobio globu u vrijednosti od 30.000 eura. Predložila je i uvođenje novog turističkog poreza te ograničenje broja posjetitelja.

4. Amsterdam

Voditelj marketinga Amsterdama nedavno je jasno stavio na znanje da u gradu ima malo previše turista.

“Gradovi umiru zbog turizma, Više nitko neće živjeti u povjesnim gradskim jezgrama. Brojne manje povjesne gradiće Europe uništavaju posjetitelji”, rekao je Frans van der Avert, šef marketinga grada Amsterdama.

“Više ne trošimo niti jedan euro za reklamiranje Amsterdama. Ne želimo imati još posjetitelja. Želimo povećati kvalitetu posjetitelja, želimo ljude koje zanima sam grad, a ne da im samo predstavlja kulise za tulumarenje. Vidimo puno posjetitelja koji nemaju nikakvog poštovanja za karakter grada. Jeftini prijevoznici stvaraju probleme. Putnici Ryanaira – ti su najglasniji.”

5. Razni onseni, Japan

Brojni turisti koji putuju u Japan čine to kako bi iskusili slavne onsene, prirodne vruće izvore, i sento, zajedničke kupaonice. Većinu turista puštaju bez dodatnih pitanja, no ako imate tetovažu, to je druga stvar.

Tetovaže su još uvijek neka vrsta tabua u Japanu, te se neizbježno povezuju s jakuza mafijašima. No kako u zadnih desetk godina dolazi sve više stranih turista, od kojih mnogi imaju crteže ili natpise na koži, ovo zastarjelo stajalište dovodi do sve više problema.

6. Santorini

Godine 2016. najprometnija grčka luka rekla je da je dosta – broj posjetitelja s kruzera mora se smanjiti.

Popularni otok Santorini bio je doslovno prekrcan jer je svakodnevno kruzerima stizalo i do 10.000 turista. Taj je broj sada ograničen na 8.000.

7. Cinque Terre, Italija

Ovo prekrasno obalno područje neka je vrsta trendsetera kada je u pitanju smanjivanje turističke navale.

Zbog se većeg pritiska konstantno rastućeg broja turista, u veljači 2016. Cinque Terre je uveo susutav ulaznica. Jednom kada broj ljudi dosegne 1.5 milijuna, cijelo područje je zatvoreno.

Brojka možda djeluje visoka, na prijašnjeg je ljeta čak 2.5 milijuna ljudi došlo u područje koje pokriva pet malih ribarskih sela međusobno povezanih iskim stazicama po litici.

8. Arlington, Teksas

Godine 2015. privatna zrakoplovna čarter tvrtka Stratos Jets analizirala je preko 37.000 geotagiranih turista širom SAD-a kako bi provjerili koja su mjesta najprijateljskije, a koja najneprijateljskije raspoložena prema posjetiteljima.

Iako se ne radi o znanstvenom istraživanju, rezultati su pokazali da je Arlington u Teksasu odredište koje je najmanje prijateljski naklonjeno prema turistima u cijelome SAD-u.

Drugi je bio New York, što ne iznenađuje s obzirom da je grubost njegovih stanovnika već legendarna, dok je na trećem mjestu završio Las Vegas.