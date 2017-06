Ovo su najbolje serije i filmovi na HBO GO koje jednostavno ne možete propustiti ovog ljeta

U ovim ljetnim mjesecima, osim odlaska na more koji nije svima dostupan, jedan od najboljih načina za izbjegavanje vrućina definitivno je opuštanje uz serije i filmove. Streaming servisi postaju sve popularniji i lagano preuzimaju ulogu klasične televizije, a taj trend predvodi HBO GO, u čijem bogatom izboru možete uživati kod kuće, a možete ga i ponijeti sa sobom – na laptopu, tabletu ili pametnom telefonu. Zašto ne biste i vi uživali u serijama vrhunske HBO produkcije o kojima svi pričaju?

Skrolanjem kroz ponudu HBO GO naći ćete više od 140 filmova i 800 serija, najnovije naslove i TV premijere, ali i bezvremenske hitove poput Obitelji Soprano i Seksa i grada, originalne HBO serija poput Silicijske doline, a tu je još i hrpa dokumentaraca te Disneyjevih i Pixarovih crtića za cijelu obitelj. Da biste sve to pogledali, trebalo bi vam nekoliko tisuća sati, stoga smo izdvojili što je najbolje gledati na HBO GO ovog ljeta.

Male laži

Ova crnohumorna drama smještena u kalifornijski Monterey započinje sumnjivim ubojstvom na dobrotvornoj predstavi u osnovnoj školi. Tračevi, suparništvo i intrige definiraju Male laži. Originalna priča i odlična glumačka postava predvođena Nicole Kidman, Reese Witherspoon i Zoe Krawitz sigurno će vas zalijepiti za ekran ovog ljeta.

Twin Peaks

Prošlo je 27 godina od početka emitiranja serije koja je jedno od najboljih ostvarenja osebujnog Davida Lyncha, a ove godine svi su opsjednuti novom sezonom, koju premijerno možete pratiti na HBO GO, kao i obnoviti znanje sa starim epizodama. Gradić Twin Peaks i dalje je misteriozno mjesto puno čudnih karaktera i neobjašnjivih događaja, a serija je idealna za maratonsko gledanje.

Taboo

Tom Hardy u seriji Taboo, koju je producirao Ridley Scott, glumi Jamesa Keziu Delaneyja, svjetskog putnika koji se 1814. godine vraća iz Afrike u London kako bi preuzeo očevo brodarsko carstvo i započeo novi život. Njegov povratak ne sviđa se ni predstavnicima vlasti, ni konkurenciji, i mnogi ga žele ubiti. Zavjere, ratovanje Amerike i Britanije i kršenje svakog tabua glavne su teme ove hvaljene serije.

Igra prijestolja

Sedmu sezonu Igre prijestolja, fantastične serije po romanima Georgea RR Martina koja se snima i kod nas, možete uhvatiti na HBO GO od 16. srpnja, ali ujedno možete gledati i sve dosadašnje epizode. Što će se dogoditi s Jonom Snowon, Kraljem Sjevera? Saznajte u sedam epizoda nove sezone, koja će biti emitirana do 27. kolovoza, ali sve epizode su uvijek dostupne u HBO GO kolekciji.

Sluškinjina priča

U distopijskoj budućnosti, Sjedinjene Američke Države postale su totalitaran Gilead, gdje žene nemaju prava. Offred je jedna od rijetkih preostalih plodnih žena, primorana raditi kao sluškinja u kućanstvu Zapovjednika, gdje mora preživjeti njegove spletke, njegove okrutne supruge i drugih sluškinja, a glavni joj je cilj pronaći kćer koju je izgubila prilikom propalog pokušaja bijega u Kanadu.

Jack Reacher: Nema povratka

Što se filmova tiče, jedan od naslova koji definitivno morate provjeriti je Jack Reacher: Nema povratka, u kojem Tom Cruise ponavlja ulogu Reachera, detektiva odjela za umorstva u Pittsburghu. U nastavku, Reacher je bjegunac i mora razotkriti vladinu urotu kako bi dokazao vlastitu nevinost. Redatelj Edward Zwick poznat je po drami Legenda o jeseni, a sada se dokazao u akcijskom žanru.

Spider-Man: Homecoming

Novi film jednog od najpopularnijih Marvelovih superjunaka Spider-Mana prati događaje koji se odvijaju nakon Kapetana Amerike: Građanskog rata, a Peter Parker pokušava naći ravnotežu između života tipičnog srednjoškolca i borca protiv kriminala. Michael Keaton je glavni negativac The Vulture, Robert Downey Jr. je tu kao Iron Man, a film koji kod nas igra u kinima od 7. srpnja možete ovo ljeto gledati i na HBO GO.

Ledeno doba 5: Veliki udar

U petom nastavku smrznutog animiranog serijala opet pratimo sabljozubu vjevericu Scrata, koji i dalje traži savršeno mjesto za svoj žir, a ovaj put u svojim naporima otkrije napušteni NLO, koji slučajno lansira u svemir, što rezultira smrtonosnom kišom meteorita, a Mamut Manny i ostatak ekipe moraju pronaći spas. Najlakši način za gledanje HBO GO je Optimin paket brzog Interneta uz koji ćeš dobiti HBO GO šest mjeseci na dar. Neograničeno uživaj u najboljim filmovima i serijama bilo kad i bilo gdje. Više od 4000 vrhunskihHBO naslova možeš gledati putem svih uređaja – laptopa, smartphona, računala, pa čak i SmartTV-a. Super je što unutar prva tri mjeseca uslugu možeš raskinuti bez naknade!

Sve što trebaš napraviti da iskoristiš ovu mrak ponudu je “odklikati” na www.optima.hr.