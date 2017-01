OD LINCOLNOVIH BOGINJA, DO NIXONOVOG OPIJANJA: 10 nepoznatih bizarnosti o američkim predsjednicima

Povijest američkih predsjednika puna je svima poznatih skandala, nastranosti i herojskih trenutaka. No, postoje i manje poznati detalji koji zaslužuju da javnost zna za njih. Neki od njih su šokirali javnost, a neki su mogli promijeniti i tijek povijesti.

10. Grover Cleveland: Nepriznato dijete





Grover Cleveland je imao vanbračno dijete davno prije nego je 1884. ušao u utrku za predsjednika SAD-a. Kad se ta vijest pojavila u javnosti, Cleveland je priznao vezu s Marie Halpin. Također je tvrdio da je Halpin istovremeno bila u vezi s mnogim drugim muškarcima i da je on priznao očinsvo ponajviše zbog toga što je bio jedini neženja među njima.

U to vrijeme, ove izjave o karakteru Marie Halpin, koje su ukazivale na to da Cleveland nije zaveo neku nevinu ili respektabilnu ženu, gotovo su prihvaćene kao opravdanje. Halpi je, s druge strane, govorila da ju je Cleveland silovo, da je on bio jedini čovjek koji je mogao biti otac djeteta te da je prijetio da će joj upropastiti život ako ga prijavi za silovanje.

Clevelandov protukandidat James Blaine problematizirao je to tijekom kampanje, no više kao pitanje seksa izvan braka negoli silovanje. Blaineovi simpatizeri su, tako, uzvikivali “Ma-ma, gdje je moj tata?” Nakon Clevelandove pobjede njegovi pristaše su im odgovorili: “Otišao je u Bijelu kuću, ha, ha, ha!”

MRAČNA STRANA VELIKANA: 10 najsramnijih epizoda u biografiji Winstona Churchilla

9. William Henry Harrison: Izležavanje u brvnari

William Henry Harrison nije ostavljao dojam pretjerano dinamične osobe. Kad je ušao u kampanju za predsjednika, uvodničar njemu nesklonih novina je napisao: “Dajte mu bačvu jake jabukovače i mirovinu od dvije tisuće godišnje i imate moju riječ da će do kraja života sjediti u svojoj brvnari”.

Harrisonov tim to je dobro iskoristio u kampanji jer ga je prikazivao kao nekoga tko se može poistovjetiti s običnim ljudima i njihovim problemima. To je prolazilo dobro posebice zbog toga što su SAD bile u financijskim poteškoćama, uz visoku inflaciju i veliku nezaposlenost koju njegov protivnik, predsjednik Martin Van Buren, nije bio u stanju povećati.

Harrison je čak tvrdio da je rođen u brvnari. To nije bila istina, osim ako vilu od crvene opeke ne računamo kao brvnaru. Harrison je rođen daleko bogatiji od svojeg protivnika Van Burena, čija obiteljska priča kazuje da je, zapravo, on rođen u brvnari.

8. Millard Fillmore: Ropstvo, etničko čišćenje i ptičji izmet

Millard Fillmore bio je jedan od najbeznačajnijih predsjednika SAD-a. Imao je čak i nadimak “Njegova Slučajnost” jer je bio potpredsjednik Zacharyju Tayloru i došao je u predsjednički ured nakon njegove smrti. Za razliku od Taylora, Fillmore je podržavao ropstvo i 1850. progurao Zakon o odbjeglim robovima. Ovaj zakon propisivao je da se robovi koji su pobjegli u slobodne države trebaju vratiti svojim vlasnicima, a pomaganje odbjeglim robovima smatralo se protuzakonitim.

Fillmore je također promoviro etničko čišćenje i protjerivanje indijanaca u rezervate kako bi se napravilo mjesta za bijele doseljenike. No, znao je on ukazivati i na neke važne probleme kad ih je uočio. Tako je nekoliko minuta svojeg izvještaja o stanju nacije 1850. posvetio problemu ptičjeg izmeta – tada važnog gnojiva – obećavajući da će ga napraviti dostupnijim.

LUDA STRANA POVIJESTI: Ovih 10 povijesnih činjenica nikad nećete pronaći u udžbenicima

7. William McKinley: Okrutne glasine o njegovoj ženi

Ida McKinley bila je izuzetna žena, otac bankar ju je učio poslovanju, pa se nikad u životu nije nužno morala oslanjati na nekog muškarca. Ona je također podupirala i prava žena na rad.

Ubrzo nakon udaje za Williama McKinleya izgubila je majku i prvorođenog sina, u razmaku od svega nekoliko tjedana. Nakon toga je pretrpjela ozljedu poslije koje se borila s epilepsijom. Dvije godine kasnije umrlo joj je i drugo dijete. Nakon takvog niza osobnih tragedija i uz spomenutu bolest očekivali biste da će ju McKinleyevi protivnici u predsjedničkoj kampanji poštedjeti bilo kakvih neugodnosti. No, ovdje ipak imamo posla s političarima.

Širili su glasine o njoj, sugerirajući da je mentalno bolestan. Neki su čak tvrdili da je ona engleski špijun. Da bi se suzbio ove glasine, McKinleyev izborni tim je napisao njezin životopis i dodao ga ostalim izbornim materijalima, što je do danas ostala praksa u američkim izborima.

6. Herbert Hoover: Spriječio masovno izgladnjivanje

Dok se predsjedanje Herberta Hoovera zbog velike depresije obično smatra neuspješnim, na njega se s puno više simpatija gleda u Europi, posebice u Belgiji.

Naime, zbog raznih pomorskih blokada tijekom Prvog svjetskog rata, zalihe hrane su u tu zemlju sporo pristizale. Spriječiti tamo glad Hoover si je postavio za osobnu misiju i iskoristio je svoj utjecaj kako bi uvjerio sukobljene vojske da propuštaju brodove s hranom. Kako je rat napredovao, taj je njegov projekt postajao sve složeniji i skuplji, ali Hooverovi napori omogučili su dolazak pet milijuna tona hrane i sprečavanje masovne gladi u Belgiji.

Ovaj veliki poduhvat, bez presedana u to vrijeme, postao je model za sve kasnije humanitarne akcije.

5. Herbert Hoover: Afroamerikanci pozvani u Bijelu kuću

Nije samo Velika depresija koštala Herberta Hoovera reizbora. Njegova supruga Lou pozvala je 1929. na čaj nekoliko gošći, a među njime i Jessie DePriest, suprugu kongresmena iz Illinoisa Oscara DePriest. A DePriestovi su oboje bili afroamerikanci.

Mnogi južnjački političari bili su ogorčeni, Bijela kuća bila je zatrpana pismima i telegramima protesta, a teksaški parlament je čak i formalno glasovao o upozorenju gospođi Hoover. Bijela kuća je u službenom odgovoru naglašavala kako je tradicija da prva dama poziva supruge svih kongresmena na čaj. No, vjerojatno nije slučajnost da je predsjednik Hoover baš sljedeći tjedan pozvao na ručak Roberta Motona, predsjednik Tuskegee Instituta iz Alabame.

4. James Buchanan: Njegova katastrofalna romansa

James Buchanan je jedini predsjednik SAD-a koji nikad nije bio u braku. I danas se nagađa je li on bio heteroseksualac, homoseksualac ili biseksualac. Većina tih rasprava cilja na njegov odnos s bliskim mu prijateljom Williamom Rufusom Kingom.

Buchanan je, međutim, govorio da je ostao neženja zbog katastrofalne romanse s jednom ženom. Naime, 1819. bio je zaručen s Ann Caroline Coleman, kćeri jednog bogataša. Glasine su tvrdile da je bio više zainteresiran za njezino bogatstvu negoli za njezinu naklonost, a on je te glasine još potencirao poklanjajući pažnju drugim ženama. Ann je prekinula zaruke i iznenada umrla mjesec dana kasnije, možda je to bilo i samoubojstvo.

Buchanan je pisao njezinom ocu moleći ga da mu dopusti doći na pogreb, no neumoljivi Annin roditelj vratio mu je pismo neotvoreno. Nakon što je Buchanan umro, njegovi nasljednici su u njegovom sefu pronašli Annina pisma, s uputama da se spale – nepročitana.

3. John Quincy Adams: Plivao gol

John Quincy Adams je bio sretan da je rođen prije ere kamera posvuda jer bi inače vjerojatno upao u puno skandala. Redovito je išao na kupanje u Potomac i pritom ostavljao svoju odjeću na obali rijeke.

Prema jednoj nepotvrđenoj glasini, novinarka Anne Newport Royall nije mogla dobiti njegov intervju redovnim putem, pa ga je našla na kupanju i sjedila na njegovoj odjeći sve dok nije pristao na razgovor.

2. Abraham Lincoln: Incident s malim boginjama

Neposredno prije govora u Gettysburgu predsjednik Abraham Lincoln je bio vrlo slab, imao je vrtoglavicu i izgledao ozbiljno bolestan. Iako je uspio održati poznati govor, zdravstveno stanje mu se pogoršalo tijekom vožnje vlakom pri povratku u Washington.

Dobio je temperaturu, bolove u leđima i osip po tijelu te se nije oporavi tjednima. Kako bi se spriječili paniku njegovi liječnici su rekli da je “imao blagi oblik kozica”, no kasnija istraživanja su pokazala kako je vjerojatno imao ozbiljan oblik malih boginja od kojih je mogao i u umrijeti. Da se to dogodilo, promijenio bi se tijek građanskog rata i američke povijesti.

1. Richard Nixon: Nije podnosio alkohol

Predsjednik Richard Nixon nije dobro podnosio alkohol, jedno ili dva pića mogla su utjecati na njegove prosudbe. Prema nekim pričama, tijekom svog predsjednikovanja često je bio pijan.

Nakon što je 1969. godine Sjeverna Koreja oborila američki špijunski avion, Nixon je zahtijevao nuklearni napad u znak odmazde. To je otišlo toliko daleko da je uzbunio šefa združenih snaga i naredio mu da odabere ciljeve. Srećom, Henry Kissinger je intervenirao i rekao im da ništa ne rade dok se Nixon ujutro ne otrijezni.