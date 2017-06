Naučite nešto novo iz udobnosti vlastite fotelje

Neki tečajevi počinju određenog datuma, traju u prosjeku od četiri do osam tjedana, a predviđeni tjedni angažman u prosjeku je od četiri do osam sati. Materijali su u formi kratkih videopredavanja, grafika te poglavlja iz knjiga. Zvuči zanimljivo? Ako DA, samo odaberite u čemu se želite usavršiti i krenite!

Coursera

Besplatni online tečajevi profesora s prestižnih svjetskih sveučilišta.

Više od 198 kolegija, 18 različitih područja, profesori s najpoznatijih sveučilišta, polaznici iz cijelog svijeta. Najbolji su ovo argumenti zašto ovo ljeto na Courseri odabrati neki od besplatnih online tečajeva i do jeseni biti pametniji, konkurentniji i spremniji za nove ili stare poslovne izazove. Na kraju tečaja dobiva se certifikat, no do njega se ne dolazi jednostavno – pisanje zadaća, izrada projekata, polaganja „kolokvija“ ili ispita te sudjelovanja na forumima put su koji je potrebno proći.

Skillshare

Online tečajevi za kreativce.

Stotine besplatnih edukacija iz područja kreativnosti, biznisa, tehnologije i lifestylea. Online edukaciju može pokrenuti tko god želi, nije potrebna prijava na tečaj, dovoljna je samo volja za učenjem. Bit skillsharea je okupljanje ljudi koji ili žele nešto naučiti ili znaju nešto što mogu naučiti druge. Izbor vještina je neograničen, od sviranja instrumenata i uradi sam popravaka do kuhanja i samoobrane. Skillshare održava filozofiju slobodne razmjene znanja i vještina te DIY (uradi sam) principa.

Lynda.com

Učite o tehnologiji, menadžmentu i načinima poslovanja.

Na ovoj stranici očekuje vas na stotine besplatnih videotutorijala putem kojih možete unaprijediti svoja biznis znanja. Muči li vas Excel, web dizajn, želite li usavršiti znanja iz marketinga i prodaje, Photoshopa, mobilnih aplikacija, krenite učiti već danas.

Codecademy

Naučite osnove web dizajna, HTML-a, JavaScripta.

Codecademy učeniku na ekranu prikazuje zaslon s teorijom i zadatkom, komandni redak za ispisivanje i prozor u kojem kod odmah pretvara u web stranicu. Tijekom edukacije prolazi se kroz interaktivne tečajeve, a može pristupiti i samostalnim projektima koji su nešto zahtjevniji. Ovo je odličan izbor za učenje web dizajna.

Udacity

Videoseminari i tečajevi programiranja.

Ova web stranica ili aplikacija pruža korisnicima videoseminare i tečajeve programiranja, ali i omogućava usvajanje drugih tehnoloških vještina zahvaljujući uspješnim i poznatim predavačima koji rade u tvrtkama poput Googlea. Minus je nedostatak interakcije.

Lingvist

U 200 sati unaprijedite znanje stranog jezika.

Glavna razlika između Lingvista i drugih sličnih sajtova leži u tome što vas ovaj sajt podučava na osnovi statističke važnosti riječi nekog jezika, odnosno na osnovu toga koliko se često neke riječi i rečenice svakodnevno koriste u jeziku koji želite naučiti. Dostupan je na svim platformama.

