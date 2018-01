MUŠKARCI, PAŽNJA: Znate li koji su pokloni za nju koje joj nikada ne smijete darovati?

Odabir poklona za bolju polovicu zasigurno nije lagan, a posebice ako je neka važna prilika.

Žene su poznate po tome da vole darivanja, inovativnost i kreativnost, pa odabir poklona za nju nikada nije lak. Za njih i najbolji poklon koji ste skupo platili može biti izrazita greška.

Uzmite u obzir sve što znate o njoj

Svjesni smo da možda ne slušate svoju partnericu i ne pratite sve njene hirove ali upravo u tim sitnicama krije se odlična ideja za poklon. Slušajući ju dok priča o banalnim stvarima ili nekim životnim situacijama iz djetinjstva, prikupljajte ideje za najbolje i najgore poklone za nju.

Bez obzira na to koliko poznajete svoju partnericu, postoje pokloni koje nikada ne smijete pokloniti svojoj dragoj.



Najgori pokloni za nju

Svaka žena ima svoj stil i određeni imidž koji je stvorila, a to ide u skladu s raznim vrijednostima, željama i ambicijama. Na temelju takvih sitnica imat ćete okvir unutar kojeg se nalaze najbolje ideje za darivanje. Ujedno, ako ne pratite točno kakav stil života ona vodi, mogli biste pogriješiti s poklonom.

Uspješna poslovna žena

Ako ste u vezi s ženom ili djevojkom koja je voli svoj posao ali ima malo slobodnog vremena i nikada ne dobiva godišnji, nikako joj nemojte pokloniti putovanje. Zapravo, nemojte joj pokloniti ništa za što bi trebala uzeti dodatnog vremena. Bez obzira na to što je umorna i težak joj je posao, putovanje na nekoliko dana moglo bi joj otežati situaciju. Jedini način kako biste to mogli izvesti je da uništite iznenađenje i pitate ju prije kupovanja aranžmana. Sigurno će joj odgovarati da organizira i to putovanje umjesto da ju uhvatite na prepad. Cijenit će vaš trud i želju.

Kućanski aparati

Nikako, nikako ženi nemojte kupiti kućanski aparat osim ako vam izričito nije rekla da joj treba i da ga želi. Kupovanje miksera, pegli, usisavača i sličnih aparata za ženu nije nikako dobra ideja. Kupovanjem takvih stvari šaljete poruku da očekujete da će ih ona koristiti i time ju stavljate ‘na njeno mjesto u kući’. Takvo nešto ne želite postići, a niti doživljavati posljedice takvog poklona za nju.

Kuhinjske potrepštine

Kuharice, pregače, kuhače i slično pokloni su za vašu majku, sestru ili muške prijatelje ali nikako za vašu partnericu. U slučaju da se ona bavi time ili je navela da bi se htjela baviti time, ignorirajte ovaj dio. Ako niste od nje čuli da želi više kuhati, naučiti bolje kuhati ili nešto slično tome, ne kupujte joj kuhinjske potrepštine. Najgori slučaj su pregače sa smiješnim natpisima koji će vašu partnericu vjerojatno prije razljutiti nego nasmijati. Budite pažljivi.

Skupi pokloni

Najbolji skupi pokloni koje možete naći na svakoj internetskoj stranici s poklonima mogu biti ogromna greška. Skupi nakit, cipele ili odjeća njoj mogu predstavljati odličan poklon ali jedino ako stvarno jest za nju i po njenim željama. Prije nego se odlučite na kupnju nakita, budite sigurni kakav točno nakit voli – zlatni, srebrni, s dijamantima, jednostavan.. U slučaju da joj kupite nešto što zapravo nikada ne bi nosila, neće vas odbiti ali sigurno nećete napraviti lijepu situaciju.

Poklon koji je više za vas nego partnericu

Kada kupujete poklon nikako nemojte gledati što se vama sviđa, to jest, samo vama. Neka odjeća, donje rublje ili slično vama može izgledati kao nešto jako lijepo, dok to možda uopće nije njen stil. Pri odabiru odjeće zapitajte se posjeduje li ona nešto slično tom komadu, ako ne, neće ga htjeti nositi. Kada joj kupujete cipele ili torbice, jednostavno odmah odustanite. Jedini način da joj kupite modni dodatak koji će joj se zaista sviđati je da bude sličan nečemu što već ima ili ako joj dopustite da sama odabere. Na kupovanje televizora, igrice ili nečeg drugog u čemu biste uživali više vi nego ona, nemojte niti pomišljati.