PATULJASTI ŠNAUCER: Idealan pas za stan koji će brzo naučiti sva pravila ponašanja

Ova pasmina stiže iz Njemačke, točnije područja Bavarske i Sudeta, te danas spada u jednu od najstarijih pasmina.

Šnauceri su poznati njemački psi, a pojavljuju se na slikama iz čak 17. stoljeća. Prvi zapisi su iz 18. stoljeća gdje se ovaj pas spominje kao mali do srednje velik pas sa seoskih imanja. U početku su služili kao čuvari i uništivači štetočina koje su napadale zemlju.

Dobili ime po svojim brkovima

Patuljasti Šnaucer je zapravo manja verzija srednjeg šnaucera, ali u njemu nema ničeg patuljastog. Šnauceri su anatomski vrlo slični pinčevima, a razlikuje ih duljina dlake. Od davnina do danas se nije izmjenio njihov naglašeni karakteristični oblik tijela. Šnaucer su dobili ime po svojim brkovima jer Nijemci za brkove kažu Schnazuer. Prvi Pinčer-šnaucer klub osnovan je 1895. u Njemačkom gradu Kölnu, gdje je izrađen prvi službeni Standard pasmine Patuljastog šnaucera.

Ako ovog psa odlučite imati kod kuće, pripremite se na njegov stalan lov. Patuljasti šnauceri poznati su i kao štakoraši, to jest, imaju sklonost lovu na štakore i miševe. Ljudi su im kroz povijest često rezali uši kako bi ih zaštitili od ugriza štakora.



Boja ovih pasa je različita, te mogu biti od smeđih, hrđavo smeđih, harlekin do sasvim sivih. Siva boja najpoznatija je i najviše se održala do današnji dana. Veličina šnaucera se dijeli na tri razine: veliki, srednji i patuljasti. Patuljasti šnauceri su visine do 35 centimetara i preslika su srednjeg šnaucera. Bez obzira na veličinu, nemaju u sebi ništa patuljastog. Radi svog malog rasta, patuljasti šnauceri odlični su psi za stan. Kostur ovih pasa je čvrst, a dlaka oštra i ravna. Potrebno je kratiti i šišati dlaku jer ne otpada, a vrlo je gusta. Oči su im tamne i ovalne, dok su uši visoke. Po standardu bi se šnauceri trebali kretati u dugačkom i snažnom iskoraku. 1987. godine u Njemačkoj je donesen novi standard prema kojem je zabranjeno kupiranje (rezanje) ušiju i repa. Taj novi Standard FCI je priznao kao službeni.

Šnauceri su izdržljivi psi, radi kojih danas patuljasti šnauceri spadaju u red zdravih, čvrstih i izdržljivih pasa. Stabilni su i pouzdani, te se mogu koristiti kao službeni psi. Pravi su čuvari i često služe za zaštitu imovine ali i ljudi. Oni su vrlo inteligentni psi, a mogu se hvaliti i svojom hrabrošću. Ovi psi znaju što žele, lukavi su, ali jako vole svog vlasnika i spremni su mu puno pružiti.

Patuljasti šnaucer je dovoljno velik da bude pas i isto tako dovoljno malen da vam sjedne u krilo.

Priroda ponašanja patuljastog šnaucera

S obzirom na to da se radi o malom psu, temperament mu je nešto življi nego kod velikog psa. Idealni su kućni psi jer brzo uče i pokazuju svoju inteligenciju. Tipične osobine ovih patuljastih ljubimaca su ljubazan temperament spojen s mirnoćom. Dobroćudni su i vole se igrati, ali najviše vole svog gospodara.

Prema djeci su nježni, tolerantni i živahni. Ne trebate se brinuti o napadima agresivnosti ili razdražljivosti ako znate da ste ga dobro odgojili. Intuitivni su i mudri, ali i najbolje od svega, otporni na mnoge bolesti.

Patuljasti šnauceri su vrlo zahvalni za život u stanu. Osim što su maleni, ne linjaju se i nemaju svoj miris. Trebate ih jedino redovito šišati i rezati im nokte koji redovito rastu i mogu smetati pri hodu. Prilagodljivi su i možete ih voditi svugdje, ali i naučiti svom načinu života bez da vi ovisite o njemu. Ako vam dolaze gosti, pripremite ih na psa koji će ih cijele iznjuškati jer oni vole znati tko je tko. Ne ponašaju se isto prema svima, a mnogo ponašanja ovisi o reakciji vlasnika.

Odgoj je kod ovih pasa vrlo bitan, pa njegovo ponašanje i želje ovise o ponašanju vlasnika. Ako ste više za odmaranje kod kuće i pas će to voljeti, no ako ste sportaš, svaku priliku za trčanjem će također prihvatiti. Odgoj je bitan i moraju znati što znači da, a što znači ne. S obzirom na njihovu mudrost, morat ćete se potruditi da zadobijete njihovo poštovanje.