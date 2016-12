OVAKO SAMO PAS VOLI: Svoju ozlijeđenu družicu čuvao dva dana od jurećih vlakova

Pas je spasio ranjenu družicu na smrznutoj željeznici i nije se micao od nje sve dok nije došla pomoć.

Denis Malafev rekao je kako se mužjak, lutalica Panda nije micao od svoje družice Lucy nekoliko dana, nakon što se Lucy ozlijedila, prenosi Independent.

Psi su ležali na pruzi, a u jednom trenutku može se vidjeti i kako Panda gura Luxyinu glavu dolje, kako bi ih oboje spasio od vlaka koji im prolazi nad glavama. Malafeev kaže i kako je Panda lajao na prolaznike kako se ne bi približavali njegovoj Lucy.



“To je tako dirljiva priča. Mužjak je to radio dva dana zaredom. Ne znam kako to nazvati: instinkt, ljubav, prijateljstvo, odanost. Ali znam jednu stvar – ne bi svi ljudi to napravili. Trebali bismo nešto naučiti iz ovoga. Molim vas , ako itko prepoznaje ove pse, javite mi se” kaže Malafev.

Na koncu je on i obitelj uspjeli uzeti pse i odvesti ih u obližnji azil. Nije jasno kako se kujica ozlijedila, ali u međuvremenu je veterinar sanirao ozlijede.