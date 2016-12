ASKI HASKI KONAČNO DOŠAO NA SVOJE: Nitko toliko ne mašta o bijelom Božiću kao ovaj ljepotan

Naš inbox kao i hashtag na Instagramu je prepun ljepotana i ljepotica, šašavih i zamišljenih, razigranih i ozbiljnih, preslatkih i dostojanstvenih. Moramo priznati da nam je stvarno teško bilo odabrati samo neke. Najradije bismo ih stavili sve!

Ali bez brige, već sutra vas čeka nova ekipa ljubimaca i dnevna doza umiljatosti. Snimili ste psića kako krade sa stola, papagaja kako se “bori” s kablom od TV-a, macu koja je odlučila da ju eto baš sada morate maziti pa vam je okupirala tipkovnicu i miš, ili je vaš ljubimac jednostavno sladak za poludjeti dok spava i žica ?

Pošaljite nam sliku ili video na mail ljubimci@adriaticmedia.hr ili ih tagirajte na Instagramu #lijepinasi. Pošaljite i ime ljubimca, naznačite je li fotografija ili video, a ako želite i grad, ime vlasnika, starost

Objavljujemo najblesavije, najljupkije, najšašavije, najzgodnije…. Ukratko – sve naj fotografije i snimke koje vas neće ostaviti ravnodušnim.



Ime mu je ASKI. On je sibirski haski, danas ima 2,5 godina. Živi i uživa u Đelekovcu kraj Koprivnice. Obožava svakodnevno jurcanje kraj Drave. A voli i ribolov. Vlasnici ovog lijepog i pametnog sibirca su Vesna i Slavko. Dok većina drugih mašta o bijelom božiću, Aski mašta i o bijelom Štefanju (Stipanovon, Stjepanovom… ) i bijeloj Novoj godini, bijela Sv. tri kralja… Ustvari, on se uopće ne bi bunio da snijeg počne padati tamo negdje krajem 9 mjeseca i ne prestaje do barem do ožujka.