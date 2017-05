ZAŠTO ŽENE BRIJU NOGE? Ovaj trend star je više tisuća godina, a danas to rade i muškarci

Brijanje nogu, pazuha i intimnog područja za žene je postala sasvim normalna stvar. Postoje mnogi razlozi zašto žene briju noge, no najčešće je razlog slušanje sredine i praćenje trendova.

Postoje mnogi razlozi radi kojih žene ne bi trebale brijati svoje noge, pazuhe i intimno područje, a tako je bilo i prije 30-ak godina.

Povijest ženskog brijanja dlaka

Žene su već prije 6000 godina odlučile da dlake na tijelu nisu poželjna stvar. U početku su se koristile opasne tvari kao što su vapno i arsen kako bi uklonile svoje dlačice.

Najpoznatije su Egipćanke koje su u potpunosti uklanjale sve dlake sa svog tijela, čak i čupanjem. Činile su to radi prevencije širenja bolesti i štetočina kao što su uši.



Rimljanke su posjedovale prve verzije britvica ili su koristile kamenje. U to vrijeme Rimskog carstva, izostanak dlaka bio je znak klasne pripadnosti. Što je bila viša klasa, manje dlačica ste smjeli imati. U ovom slučaju to se odnosilo i na muškarce i žene.

Tek krajem 18. stoljeća britve su postale više od oštrih, izloženih ploča od metala. Do tada su se i dalje smatrali specijaliziranim profesionalnim alatima, a svi muškarci su išli kod brijača.

King C. Gillette je 1895. pokrenuo novi trend britvica s glavom koja se dala odstraniti, dok su do tada svi britve morali oštriti na kamenje kako bi se mogle koristiti. Gilletteu je trebalo osam godina i pomoć profesora s MIT-a Williama Nickersona kako bi razvio prvu modernu britvicu. Ipak, do 1906. Gillette je prodavao više od 300.000 britvica godišnje.

1915. godine stvari su se promijenile kada se na naslovnici Harper’s Bazaara pojavio ženski model u plivačkom odijelu s podignutim rukama i pokazanim pazusima. U to vrijeme žene su sve više svog tijela pokazivale i počeo se prihvaćati trend brijanja dlaka. Tada na tržište po prvi put dolazi prva britvica dizajnirana posebno za žene.

Žene se u početku nisu zamarale dlakama na nogama, sve do pojave ‘pin-up’ trenda i II. svjetskog rata. Kratke suknje nisu išle bez obrijanih nogu. Percepcija obrijane žene bila je percepcija poželjne žene. Nakon toga se trend nastavio.

70-ih i 80-ih godina nebrijanje nogu bio je znak feminizma, kao što je i danas.

Ali, zašto žene zapravo briju noge?

Kroz godine brijanje nogu i ostalih dijelova tijela postalo je dio trenda. Mnoge žene jednostavno vole osjećaj glatkih nogu, dok mnoge kažu kako obrijane noge ljepše izgledaju nego dlakave. Odstranjivanje dlačica zasigurno je dobro za vašu higijenu i osjećaj čistoće, ali može i biti opasno ako to radite na krivi način.

Ako brijete noge, budite pažljive oko načina brijanja. Istraživanja su pokazala kako većina žena na krivi način briju noge, što može dovesti do raznih infekcija i komplikacija.

Kako pravilno brijati noge?

Brijte se tokom ili odmah poslije tuširanja jer topla voda otvara pore i omekšava dlake. Nikako se ne brijte pod tušem Radite piling nogu prije brijanja, možete ga napraviti od taloga kave Uvijek koristite pjenu ili gel za brijanje – možete koristiti i regenerator za kosu kako bi omekšao dlake Osigurajte toplu prostoriju, ako vam je hladno bit ćete naježeni što će otežati brijanje Brijte se u smjeru u kojem dlake rastu kako bi izgjegli iritacije kože i urasle dlačice Vucite britvicu ili brijač lagano i ne pritišćite ga uz kožu Ne prelazite dva puta preko istog mjesta, radije ostatke riješite pincetom Budite spore i strpljive Nakon brijanja osušite kožu i hidratizirajte ju

Različiti trendovi brijanja dlačica

Kao i kroz povijest, nebrijanje dlačica kod žena prikaz je pokreta ili načina razmišljanja. Tako u današnje vrijeme nebrijanje i dalje odaje percepciju feminizma i borbe za ženska prava i ravnopravnost rodova. Na društvenim mrežama sve više se širi ‘no shave’ oznaka koja okuplja sve žene koje su ponosne na svoje dlakave noge i to što im je dlakavost donijela.

Kada bi pitali zašto žene briju dlake, najčešće će je to radi trendova koje nameće filmska industrija. Tako je brazilsko odstranjivanje dlačica na intimnom području dobilo na popularnosti nakon serije ‘Sex i grad’. Danas su omogućeni različiti načini odstranjivanja dlačica sa svih dijelova tijela, i to ponovno nije namijenjeno samo ženama. Trend brijanja tijela kod muškaraca sve je popularniji, tako da u kozmetičkim salonima možete naići na posebne tretmane samo za njih.