PILING OD KAVE: Pomlađuje kožu, pomaže protiv bora i celulita, a talog još i tjera komarce

Kava, omiljeni napitak velikog broja ljudi više nije samo za ispijanje. Osim uživanja u tom toplom napitku, talog od kave može poslužiti kao pilig za lice i pomoći u mnogim drugim problemima koje imate.

Osim što se kava u povijesti koristila kao pripravak za gatanje, od davnina je poznata i kao pomoć u kućanstvu za mnoge tegobe, mirise i borbu protiv raznih kukaca. Žene će posebno voljeti informaciju da piling od kave može pomoći u borbi protiv celulita i učiniti kožu mekanijom i mlađom.

Isprobajte piling od kave za ljepšu kožu

Talog od kave može se koristiti za piling za smanjivanje celulita, eliminiranje podočnjaka i podbuhlosti. Kofein stimulira kožu i čisti ju. Prodire u kožu i poboljšava cirkulaciju i time ostavlja dojam svježine. Mnoge kreme na tržištu sadrže puno kofeina upravo iz razloga što on povećava protok krvi i tako smanjuje natečenost.

Piling od kave protiv celulita

Potrebni sastojci:



jedan dan star talog od kave

ekstra djevičansko maslinovo ulje

krupna morska sol

frotirska rukavica za trljanje

Ako želite u smjesu možete dodati bademe ili med kako bi bila još više hranjiva za vašu kožu.

Priprema i upute:

1. U jednoj zdjeli zajedno pomiješajte talog od kave, maslinovo ulje i sol. Dodajte dovoljno ulja kako bi pasta bila gusta. Sol dodajte po želji ovisno o tome koliko grubu smjesu za piling želite. Preporučamo žličicu soli.

2. Pola sata prije tuširanja nanesite smjesu na noge, stražnjicu i bokove s rukavicom za trljanje. Možete nanijeti smjesu na koji god dio tijela želite i mislite da je potrebno.

3. Nakon što ste se namazali, omotajte se ručnikom i ostanite tako pola sata.

4. Isperite piling toplom vodom i otuširajte se. Ne tuširajte se previše toplom vodom kako ne bi isušili kožu previše.

Piling od kave za lice

Maska za lice od kave na koži radi čuda. Za ovaj piling možete koristiti svježi talog, taman od kave koju ste netom popili.

Potrebni sastojci:

3 žličice taloga od kave

čaša mlijeka

Upute:

1. Dodajte fino samljeven talog od kave u zdjelu i umješajte mlijeko. Čekajte da se smjesa sjedini i poprimi tanku teksturu. Neka ne bude previše tekuća kako bi vam je bilo lako nanijeti.

2. Razmažite kistom ili prstima smjesu po licu i vratu. Izbjegavajte oči i usne.

3. Nježno umasirajte smjesu i držite tako 20 minuta.

4. Isperite masku toplom vodom i lagano ju umasirajte u kožu.

5. Obrišite lice laganim tapkanjem i nanesite ovlaživač.

Za što još koristiti talog od kave?

Osim što je talog od kave odličan kao piling, može poslužiti u kućanstvu za mnogo toga.

Talog kao tvrdokorno sredstvo za čišćenje

Kava je odlična za čišćenje masnih i prljavih površina s obzirom na to da je abrazivna. Možete ju koristiti samu ili u kombinaciji s deterdžentom. Odlična je za čišćenje kamenca i žutih mrlja u kupaoni.

Odbija kukce i insekte

Ako u vrtu imate problema s mravima ili puževima, pospite talog na mjesta s kojih ih se želite riješiti. Protiv komaraca i ostalih insekata možete posaditi posebno bilje na svom balkonu ili vrtu kako biste ih se riješili.

Služi kao hrana za biljke

Ako od balkonskog cvijeća imate azaleje, hortenzije ili kamelije, hranite ih kavom. One vole kisela tla i talog kave će dodati hranjive tvari u kompost. Uz to, promijenit će vam boju roze hortenzije u plavu.

Uklanja neugodan miris iz obuće

Malo taloga možete staviti u najlonsku foliju i tako ostaviti u tenisicama ili čizmama neko vrijeme. Ova mješavina pokupit će sve neugodne mirise iz njih.

Pomaže ukloniti buhe s ljubimaca

Ako vam pas ili mačka imaju buhe, kada ih perete dodajte žličicu taloga u šampon. Ovo bi trebalo brzo riješiti problem.

Smanjuje ogrebotine na namještaju

Kako bi smanjili vidljive ogrebotine na namještaju, utrljajte na njih malo taloga. Pomiješajte ga s pastom za poliranje i toplom vodom. Postupak ponavljajte dok ogrebotina ne bude iste boje kao i ostatak površine.

Eto, to je to. Kava, to čudo koje nas razbuđuje ujutro, ima nebrojeno puno prednosti. Podijelite ovo sa svima koji ju vole piti (a i koristiti u kućanstvu).