DERMAROLER: Možete ga koristiti i kod kuće, a rezultati su vidljivi već nakon jednog tretmana

Valjak s mikroiglicama postao je sve popularniji dodatak u njezi lica i borbi protiv starenja. Medicinski dermaroller povećava prokrvljenost kože i čini ju mlađom nakon samo nekoliko tretmana.

Mikroiglice na dermaroleru koriste se kako bi stimulirale proizvodnju kolagena i povećale cirkulaciju kože. Ovime se popravlja izgled kože koja nakon tretmana izgleda mlađa, zdravija i napetija. Kolagen i elastin razlog su zašto naša koža izgleda glatko i zašto je zategnuta. Kako se s godinama razina kolagena i stvaranje nogo kolagena smanjuje, tako se na licu i ostatku kože počinju pojavljivati znakovi starenja.

Dermaroler se može koristiti za cijelo tijelo

Valjak s mikroiglicama, kao i dermapen koriste se kada je koži potrebno zacjeljivanje i izgradnja novog tkiva. Tretman je nekirurški, a sam postupak stimulira kožu da se sama obnavlja i liječi sa već postojećim svojstvima.

Može se koristiti kod bora lica i dekoltea, strija, ožiljaka nastalih od ozlijeda ili opeklina, hiperpigmentacije, oštećenja od sunca i promjena do kojih dolazi starenjem.



Terapiju dermarolerom možete raditi i sami kod kuće, no preporučujemo da se obratite stručnjaku i prepustite se u ruke profesionalaca.

Dermaroler za kućnu upotrebu je mala spravica u obliku valjka, a dužine igle birate sami. Iglicama se prolazi po koži u svim smjerovima kako bi se potakli živci da šalju impulse, što potiče proizvodnju kolagena pa shodno tome i obnovu kože i zarastanje. Sprava funkcionira tako da pomicanjem po koži njegove iglice otvaraju tisuće sitnih kanalića. Oni će se neposredno potom zatvoriti i omogućiti koži da se brzo oporavi. Iglice za kućnu upotrebu rolera su uglavnom vrlo kratke pa tako i potpuno sigurne.

Pri profesionalnom tretmanu koriste se veće igle, pa ste tako možda vidjeli mnoge videe u kojima ženama curi krv iz lica za vrijeme tretmana. S obzirom na veću dužinu igala, educirano osoblje će najmanje 20 minuta prije tretmana na kožu nanijeti lokalni anestetik u obliku kreme. Terapija traje do 30 minuta. Cilj tretmana je da tijelo prirodnim putem obnavlja kožu i to u njenim dubljim slojevima.

Oporavak nakon tretmana

Oporavak od tretmana ne traje dugo, a uključuje rješavanje crvenila i pažnju osjetljive kože. Nakon korištenja dermarolera koža će biti crvena, a krvarenje bi trebalo odmah prestati. Koža će na dodir biti topla i zategnutija. Radi otvaranja kanalića ne bi smjeli kožu izlagati suncu barem 6-8 sati, a niti nanositi šminku.

“Naići ćete na mnoga uputstva o korištenju no nemojte ih se slijepo držati posebno ako ste početnik ili imate jako osjetljivu kožu. Neću lagati i reći da ne boli, a ja sam prilično otporna na bol. Zato to radite navečer jer će vam lice biti jako crveno pa je dobro da se tokom noći umiri. Nakon tretmana ne smijete na sunce.

Nakon rolanja, odnosno tretiranja, najbolje je nanijeti dobar C serum jer C vitamin rapidno zacjeljuje kožu ali možete nanijeti nešto za umirenje kao npr Aloe vera gel ili umirujuću kremu.” navodi blogerica koja je isprobala ovaj tretman kod kuće.

Nakon korištenja ne smijete stavljati preparate na bazi retinola ili kiselina jer će biti bolni za kožu. Crvenilo kože trebalo bi se povući već nakon jednog dana, a ako se to ne dogodi odmah se obratite svom dermatologu. Tijekom prvih nekoliko dana osjećaj suhoće i peckanja je normalan, ali će nestati u kratkom vremenu. Barem 48 sati nakon tretmana pazite da se umivate mlakom vodom i da dodirujete lice samo čistim rukama. U periodu prije zacjeljivanja kože ona ostaje otvorena radi novonastalih kanalića, što znači da će i sva prljavština lakše ulaziti u vaše pore. U slučaju odlaska na sunce nakon tretmana obavezno koristite kremu za sunčanje sa zaštitnim faktorom ali bez alkohola. Najbolje bi bilo koristiti prirodnu kremu za sunčanje.

Broj terapija i trajanje učinka

Kako je cilj stvaranje novog kolagena, učinak se prikazuje tek nakon nekoliko tjedana. Obično je potrebno oko 6 tjedana da bi se pojavili stvarni znakovi regeracije. Proces regeracije tu neće stati nego će se rezultati pokazivati dugotrajno. Za optimalne rezultate preporučuje se napraviti 3 tretmana, no to će ovisiti o vašoj koži i o problemu koji želite riješiti. U slučaju težih ožiljaka, može se preporučiti do 5 tretmana, no to će vam sve savjetovati stručna osoba.

Ako se odlučite na kućno korištenje, učestalost korištenja ovisi o debljini, to jest dužini iglica. Igle duljine do 0,5 milimetara su namijenjene osjetljivoj i normalnoj koži, a koriste se kako bi se serumi bolje upijali te kako bi se stimulirala cirkulacija. Takvi dermaroleri se mogu koristiti svaki dan.

Roleri sa većim iglicama do 1 milimetar namijenjene su uklanjanju plićih ožiljaka, bora, strija, celulita i hiperpigmentacija. One se koriste svaka dva-tri tjedna jer ulaze duboko u kožu. Svi duži dermaroleri trebaju se koristiti rijetko, svakih mjesec do mjesec i pol dana.

Cijena tretmana dermarolerom

Ako izvodite tretman u profesionalnim klinikama, ovisno o dijelu kože koji želite tretirati, platit ćete ga od 1000 – 3000 kuna. Dermaroler za kućnu upotrebu možete kupiti u raznim internetskim prodavaonicama, kao i trgovinama s kozmetičkim proizvodima. Cijena će ovisiti o duljini iglica na valjku. Najniža cijena koju smo našli je 80 kuna za 0,3 milimetara, a za onaj od 0,5 milimetara morat ćete izdvojiti oko 150 kuna.

Dermaroler rezultati

Na ovim fotografijama možete vidjeti kakvi su rezultati tretmana dermarolerom.