BOLJE DA IH NAĐETE VI NEGO LAV… Možete li pronaći šest prijatelja među čitavim zoološkim vrtom

Pomozite šestoro prijatelja da se pronađu na slici.

Ekipa iz zoološkog vrta odlučila se slikati. Vidi se da su sretni i na minus 20 (pingvin samo što ne poleti od sreće). No ljenjivac, krava, koala, vidra, patka i los inače su jako dobri prijatelji (prije svega jer nitko nikoga ne jede), no za fotografiranje su ih razdvojili. Sada se nestrpljivo pokušavaju naći i pohvaliti kako su ispali. Sva sreća pa je robot odvratio pozornost lavu i krokodilu, no pitanje koliko ova šestorka ima vremena prije nego ogladne…

Koliko vama treba da ih pronađete?