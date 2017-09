NAJBOLJI RECEPT ZA PALAČINKE: Ako želite nešto slatko i zdravo prije ili poslije treninga

Trening svakog dana zahtijeva i svakodnevnu pažnju oko prehrane. Trebate pronaći način kako održati vitku liniju i jesti fino i slatko.

Mnoge dijete su vrlo restriktivne te zabranjuju unos određenih namirnica. Palačinke, koje su poznate kao prava kalorijska bomba, najčešće nisu na listi dopuštenih stvari. Kako bi i dalje ostali vjerni svom režimu, možete pokušati jesti grickalice koje ne debljaju, ili neki od naših najboljih recepata za palačinke koje možete jesti ako trenirate.

Makar palačinke često ne spadaju u zdravu hranu, sve ovisi o načinu pripreme. I palačinke mogu biti dio dijetalne prehrane bez straha od previše kalorija ili nutrijenata. Najbolji recept za zdrave palačinke možete jesti u kojem god obroku poželite jer će vam dati energiju za cijeli ostatak dana.

Najbolji recept za palačinke

Potrebni sastojci:



1 šalica brašna

2 žličice praška za pecivo

1 jaje

2 žlice biljnog ulja

1 žlica šećera

1/4 žlice soli

2 dcl mlijeka

2 zgnječene banane

Priprema:

U jednoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, šećer i sol. U drugoj zdjeli odvojite i pomiješajte jaje, mlijeko, ulje i banane. Umiješajte sve zajedno sve dok smjesa više nema grudice. Pecite ih na laganoj vatri sve dok s obje strane ne dobiju zlatno žutu boju. Znat ćete da je jedna strana gotova kada više nema mjehurića. Palačinke trebate poslužiti tople, a svu smjesu odmah ispeći bez držanja u frižideru. Ukrasite ih po želji.

Palačinke s posnim sirom

Potrebni sastojci:

60 g zobenih pahuljica

60 g posnog sira

1/2 mjerice whey proteina

3 bjelanjka

Priprema:

Sve sastojke pomiješajte zajedno dok smjesa ne postane jednolična. Pecite ih kao klasične palačinke. Ukrasite ih po želji. Odlična opcija može biti cimet i med od maslačka, ili voće bez šećera.

Najbolji recept za palačinke sa samo dva sastojka

Potrebni sastojci:

jedno cijelo jaje

2 bjelanjka

banana

Priprema:

Ovo su jedne od odličnih palačinki bez brašna. Bananu izgnječite i zdrobite u kašu. Dodajte u to jaje i bjelanjke pa miksajte dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Pecite ih kao i klasične palačinke. Ovo je količina za tek 3 palačinke, ako želite više, stavite više jaja ali uvijek više bjelanjaka. Ukrasite po želji, najbolje bi bilo svježe ili osušeno voće.

Proteinske palačinke s borovnicama

Potrebni sastojci:

1 mjerica whey proteina

3 bjelanjka

120 g zobenih pahuljica

1/2 banane srednje veličine

120 g borovnica

2 čajne žličice praška za pecivo

Priprema:

Od zobenih pahuljica pokušajte napraviti brašno, pa u to dodajte jaja, bananu, whey i prašak za pecivo. Miješajte sve dok smjesa ne postane jednolična. U to dodajte borovnice i miješajte žlicom kako se one ne bi smrvile. Pecite kao klasične palačinke.

Palačinke s bademom i vanilijom

Potrebni sastojci:

1 mjerica whey proteina, okus vanilija

3 bjelanjka

60 ml vode

1 žlica bademovog maslaca

Priprema:

Sve sastojke osim bademovog maslaca pomiješajte. Neka smjesa bude jednolična. U to dodajte još vode ako je potrebno kako bi smjesa bila gusta za obične palačinke. Pecite ih na blagoj vatri kao klasične palačinke. Kada završite, poslužite i prelijte bademovim maslacom.

Palačinke bez jaja

Za 8 do 10 palačinki potrebno vam je:

800 grama brašna

1 litra mlijeka

4 žlice šećera (ako radite slatke)

1 žličica soli

3 žlice ulja

Priprema:

Brašno pomiješajte sa šećerom i soli. Lagano dodajte mlijeko pa miješajte do željene gustoće. Ovisno o tome koliko ste brašna stavili, možete dodavati još mlijeka ako je potrebno. U to dodajte ulje postepeno pa miješajte dok se smjesa ne ujedini. Ostavite da odstoji barem dva sata i nakon toga pecite u tavi za palačinke. Priprema će trajati 10ak minuta. Nakon što ih ispečete možete ih začiniti i ukrasiti po želji – različitim džemovima, medom, javorovim sirupom, otopljenom čokoladom. Ove palačinke možete pripremati i kao vegetarijansko jelo uz integralno brašno i sojino mlijeko.