MIKROBIOLOZI O ‘PRAVILU PET SEKUNDI’: Evo je li sigurno pojesti hranu nakon što je pala na pod

Opće je ‘poznato’ da kada komad hrane padne na pod, može se pojesti ako ga podignete u roku od pet sekundi. No što o tome kaže znanost?

Već dugo se raspravlja o tome koliko je točna narodna mudrost da se hrana ne stigne kontaminirati mikrobima ako je na podu kraće od pet sekundi.

PRAVILO PET SEKUNDI: Što mislite, smijete li pojesti hranu koja vam je pala na pod?

Istraživanje provedeno 2003. godine pokazalo je kako 70 posto žena i 56 posto muških ispitanika pojede hranu koja je pala na pod vodeći se pravilom ‘pet sekundi’.



NASIN stručnjak Mike Meachman čak je proveo i zanimljiv eksperiment s kolačićima te dokazao kako pravilo (uglavnom) drži vodu.

Godine 2007. u laboratoriju na Sveučilištu Clemson provedeno je istraživanje koje je pokazalo da vrijeme koje je hrana provela na kontaminiranoj površini ne igra toliko važnu ulogu kao količina kontaminacije te površine.

Konačna presuda

A sada, konačnu presudu dao je mikrobiolog Anthony Hilton sa Sveučilišta u Astonu. I on tvrdi kako je hrana koja je pala na pod najčešće sigurna, prenosi Independent.

“Naravno, hranu s vidljivom prljavštinom ne treba jesti, no sve dok nije očito kontaminirana, znanost pokazuje kako je malo vjerojatno da je pokupila štetne bakterije u nekoliko sekundi koje je provela na podu” kaže no upozorava kako “hrana s poda nikada nije potpuno sigurna” te pravilo pet sekundi vrijedi samo za podove u stanu.