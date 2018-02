LJUDI ODABRALI NAJFINIJU ČOKOLADICU NA SVIJETU: Twix i Snickers nisu imali šanse jer pobjedu je odnio…

Osim jednostavne i ukusne kombinacije okusa, pobjednička čokoladica ima i ambalažu koja se od početka nije promijenila.

Ljudi koji ne vole čokoladu u teškoj su manjini jer to je slastica koja čak i znanstveno dokazano stvara osjećaj ugode i poboljšava raspoloženje. I dok će neki čokoholičari reći kako je Kinder Bueno nešto najukusnije što su probali, drugi će to isto tvrditi za, primjerice, Milky Way. Ali čokoladica oko koje se većina složila da je najbolja bez premca jest Kit Kat.

Za njega glasovalo više od 100.000 ljudi

Vafel preliven čokoladom pobijedio je tako sve ostale vrste i proizvođače u istraživanju stranice Ranker. Na drugom i trećem mjestu našli su se Twix i Snickers. Više od 100.000 ljudi glasovalo je upravo za Nestleov Kit Kat. Razlog možda leži i u činjenici da je ova čokoladica najdostupnija u trgovinama širom svijeta.





Uočljiva ambalaža

Ako pitate vodećeg konzultanta za slatkiše Andyja Baxendalea, popularnost je Kit Kata u njegovoj nostalgičnoj vrijednosti te jednostavnom, ali dosljednom pakiranju. “Kombinacija vafela i savršenog čokoladnog preljeva vraća me u djetinjstvo. Plus, crvena je ambalaža uočljiva i virtualno nije promijenjena od svog nastanka”, izjavio je za Independent.