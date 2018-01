KAKO SE SPREMAJU VRGANJI: Kratki i jednostavni recepti za zdrav ručak bogat mineralima

Jedna od najpopularnijih gljiva na našem podneblju, vrganj, može se pronaći i u šumama Europe i Sjeverne Amerike.

Vrganji se u šumama uglavnom mogu pronaći u paru. Kad su zreli klobuk im je malo ljepljiv i može biti veličine do 25 centimetara. Ova gljiva je crvenkasto smeđe boje, dok je na krajevima klobuka svjetliji. Stapke su im duge oko 10 centimetara, no i one mogu biti 25 centimetara duljine. Kada berete vrganje, više tražite one manje jer veće primjerke češće napadaju insekti.

Stariji vrganji su lošijeg okusa od mladih, a prepoznat ćete ih ako kucnete prstima po klobuku. Ako čujete zvonak zvuk radi se o mladim primjercima, dok stariji neće raditi zvuk ili će on biti tup.

Kada kupujete vrganje pazite da nisu već istrunuti jer to može biti opasno za vaše zdravlje.



Hranjivost domaće gljive

Gljive se često nalaze na jelovnicima vegetarijanaca jer njima unosite dostatan unos aminokiselina u organizam, a energetska vrijednost im je niska. U 100 grama vrganja nalazi se oko 25 kcal, a najviše ima vode, od 80-90%. Uz to se u njima nalaze proteini, ugljikohidrati, mala količina masti, vitamini B skupine i minerali. Jelovnik s vrganjima pomoći će vratiti izgubljene minerale u organizam.

Kako se spremaju vrganji

Prije samog pripremanja nužno je da ih dobro očistite. Ako imaju potamnjenih dijelova, odrežite ih. Ne perite ih već ih očistite vlažnom krpom. Ako mislite da ih već morate prati, nemojte to raditi u vrućoj vodi. Nakon što ih očistite nemojte dugo čekati da ih iskoristite za pripremu hrane. Vrganji se mogu kuhati, peĆi, pržiti, a za potrebe nekih jela i umaka mogu se koristiti čak i sušeni vrganji.

Svježi vrganji sa svježim širokim rezancima

Ovaj recept možete napraviti za 5 porcija, a bit će vam potrebno tek 15-ak minuta.

Potrebni sastojci:

500 grama tjestenine – širokih rezanaca

300 grama svježih vrganja

40 grama maslaca

jedna žličica mljevene ljute paprike

jedna žličica sjeckanog peršina

sol i papar

maslinovo ulje

Priprema:

Očistite vrganje i narežite ih. U loncu skuhajte tjesteninu s malo soli. Pratite upute na pakiranju. U međuvremenu u tavu na vatri stavite maslac da se otopi. Na to ulijte 3 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja, dodajte narezane vrganje. Pomiješajte i pirjajte na srednje jakoj vatri oko 3 minute. Tjesteninu ocijedite i premjestite u tavu s vrganjima. Na to stavite malo maslinovog ulja, začinite ljutom paprikom, sjeckanim peršinom, solju i paprom. IzmIješajte. Vaše jelo je gotovo i možete ga poslužiti.

Palenta s pikantnim vrganjima

Ovi sastojci bit će dovoljni za četiri porcije, a za izradu će vam trebati oko 30 minuta.

Potrebni sastojci:

800 grama svježih vrganja

500 grama kukuruzne krpice

60 grama maslaca

120 ml bijelog vina

2 režnja češnjaka

3 žlice naribanog sira ribanca

1 ljuta papričica

2 žlice sjeckanog peršina

sol i papar

Priprema:

Očistite vrganje, ljutu papričicu i češnjak. Narežite vrganje, a ljutu papričicu i češnjak nasjeckajte. U lonac stavite vodu dok ne zavrije pa u to dodajte trećinu maslaca i kukuruznu krpicu. Posolite i miješajte sve dok se ne napravi palenta. Najbolje bi bilo da pratite upute na pakiranju. U gotovu palentu dodajte naribani sir i promiješajte. Maknite lonac s vatre. Na ugrijanu tavu stavite drugu treĆinu maslaca i pričekajte da se otopi. Na to dodajte sjeckanu ljutu papriku i češnjak pa pržite još 2 minute. Na to dodajte vrganje, sol i papar. Promiješajte i smanjite vatru na slabiju. Nakon 2 minute dodajte bijelo vino i povremeno miješajte na srednje jakoj vatri oko 4 minute. Kada vino ispari do pola, dodajte ostatak maslaca i sjeckani peršin. Promiješajte i maknite s vatre. Kada poslužujete prvo stavite palentu pa preko nje prelijte pikantne vrganje.

Vrganji s jajima

Za četiri porcije vrganja s jajima bit će vam potrebno 25 minuta.

Potrebni sastojci:

220 grama vrganja

12 jaja

50 grama maslaca

80 grama dimljene slanine

1 glavica luka

2 žličice mljevene crvene paprike

2 žlice sjeckanog peršina

sol i papar

Priprema:

Očistite i narežite vrganje na ploške debljine oko pola centimetra. U tavi rastopite maslac i na to dodajte sjeckani luk i dimljenu slaninu. Pržite na laganoj vatri sve dok sastojci ne omekšaju. Na to dodajte narezane vrganje i popržite ih s obje strane. U zdjeli razbijte jaja i umutite s mljevenom crvenom paprikom, sjeckanim peršinom, solju i paprom. Ulijte jaja u tavu s vrganjima. Pecite na laganoj vatri bez okretanja. Kada poprime smećkastu boju znat ćete da su gotovi. Poslužite.

Vrganji s povrćem

Za 4 porcije ovog zdravog jela bit će vam potrebno oko pola sata i ovi sastojci:

500 grama vrganja

300 grama mini rajčice

4 mlada luka

2 glavice ljubičastog luka

2 svježe zelene paprike

60 grama maslaca

1 žlica povrtnog dodatka jelima

sol i papar

maslinovo ulje

Priprema:

Sve povrće operite, očistite i narežite. Mladi luk narežite na kolutiće i odvojite zeleni od bijelog dijela. Rajčice prepolovite, a ljubičasti luk i paprike narežite na kolute. Stavite tavu na vatru i kada se ugrije stavite unutra polovicu maslaca i tri žlice maslinovog ulja. Na to dodajte bijeli dio mladog luka, ljubičasti luk i sol. Pržite na laganoj vatri dok luk malo omekša. Dodajte narezanu papriku pa promiješajte i pržite još 5 minuta. U međuvremenu očistite vrganje i narežite ih na ploške pa na trakice. Par ploški ostavite u obliku ploški i stavite sa strane. U tavu sada dodajte mini rajčice, zeleni dio mladog luka i povrtni dodatak jelima. Tu sada idu trakice vrganja. Miješajte i pirjajte 10-ak minuta. U to vrijeme u posebnu tavu stavite ostatak maslaca i sačuvane ploške vrganja. Kratko pržite i maknite s vatre. Povrće s trakicama vrganja stavite na tanjur i ukrasite prženim ploškama. Poslužite.

Dobar tek!