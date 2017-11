CVIJEĆE KOJE SE SADI U JESEN: Sade se samo neke sorte, a ovako izgleda priprema zemlje

Jesenji dani vrijeme su kada se sade lukovice, gomolji i trajnice koje će nestrpljivo čekati da izrastu u proljeće.

Vrijeme za sadnju cvijeća koje se sadi u jesen kratko je, ali vrijedi svog truda koje ćete u to uložiti. Najbolje vrijeme je upravo ovo, početak studenog, u kojem se sade lukovice predivnog proljetnog cvijeća. Osim studenog dobro razdoblje za sadnju su i rujan i listopad.

Cvijeće koje se sadi u jesen

Lukovice koje se sade u jesen stvorit će vrt perpun šarenih cvijetova. One se trebaju saditi na mjesta u vrtu gdje ima dosta svjetlosti, prostora i gdje je tlo dosta hranjivo, iako to možete popraviti dodacima za hranjivost zemlje. Donosimo osnovne savjete za sadnju cvijeća u jesen:

prije same sadnje zemlju iskopajte i usitnite

lukovice koje ćete saditi neka budu što veće, zdrave i neosušene

lokovice ukopavajte na oko 15 centimetara dubine

razmak između cvijeća koje se sadi u jesen treba biti oko 20 centimetara

lukovice i gomolje zakapate tako da im je vrh prema gore

ako želite da vam proljetni vrt uspije, nemojte saditi osušene ili mekane lukovice jer vjerojatno neće uspjeti bez obzira na hranjivost tla

ako sadite u grupama, veće su šanse za uspjeh

Neke vrste koje općenito nazivamo lukovičastima zapravo imaju gomolj a neke podanak ili rizom. Prema vrsti podzemnog dijela biljke mogu biti lukovica, gomolj ili podanak. Lukovice imaju tulipani, narcisi, zumbuli i visibabe. Gomolj imaju šafran, gladiole, ciklame i begonije. Podanak imaju perunike, đurđice i šumarice.

Pri sadnji pazite da ne koristite zemlju koja je previše mokra. Ako želite, kako bi zaštitili lukovice, možete ih prekriti suhim lišćem ili zaštitinim materijalom agrilom. Ovo je najčešće cvijeće koje se sadi u jesen.

Tulipani

Iako se najčešće sade u listopadu, početak studenog isto može biti dobro vrijeme za njih. Dubina sadnje ovog cvijeta treba biti oko dvostruko veća od same lukovice. Oni se sade u gredice, a korijen lukovice se namješta prema dolje. Nakon što ste ju posadili lagano ju zagrnite zemljom. U ožujku sloj zaštitnog materijala možete maknuti jer će tada već narasti izdanci. Kako bi imali dobar rast potrebno ih je okopavati, polijevati i prihranjivati. Tulipani se mogu saditi i u posudama koje se tada moraju držati na suhom i tamnom mjestu barem 30 dana.

Maćuhice

Ova biljka dobivena je križanjem divljih vrsta pa je radi toga idealan zimski cvijet jer može preživjeti različite i teške uvjete. Ovaj cvijet sadi se u jesen i to u studenome. Postoje brojne vrste, a narasti će do 20 centimetara. Traje oko dvije godine i može se saditi s drugim cvijetovima i grmovima. Dobro će se održati na svakoj temperaturi i vrsti tla, ali osjetljive su na previsoke vrućine. Sadnja maćuhica može biti u otvorenu zemlju ili posude, ali u svakom slučaju trebaju biti na rastojanju do 30 centimetara. Kada ih posadite odmah ih zalijte. Za vrijeme cvatnje bit će joj potrebno prihranjivanje gnojivima.

Ruže

Ova predivna biljka najviše voli plodno i hranjivo tlo koje je prozračno. Ne podnose kiselost tla, a najbolje uspjevaju na tlu koje se već godinama hrani humusom. Iako se one mogu saditi i u proljeće, uspješnije su ako se sade u jesen. One se sade u zemlju koja je suha i kada još nije krenuo zimski mraz. Pri sadnji trebate paziti da se ne dodiruju te bi razmak trebao biti oko 30 centimetara, a za neke čak 60 centimetara. Grmolike ruže sade se na razmaku od jednog metra. Prije sadnje držite ih u vodi barem šest sati, skratite malo korijen i odstranite oštećene dijelove pa zakopajte. Mazite da korijen ne ostane iznad zemlje ili da bude preduboko. Zalijte odmah nakon sadnje, malo pričejakte pa oko biljke nagrnite još malo zemlje koja će služiti kao zaštita. Možete ih saditi u svom vrtu, uz kuću ili na groblju.

Trajnice

Idealno bilje koje se sadi u jesen su trajnice. Postoji preko nekoliko tisuća sorti i one se lako uzgajaju na svim staništima. Mnoge imaju i mirisne cvjetove, dok se neke koriste kao lijek. Trajnice uglavnom rastu u grupama, dok se neke mogu saditi pojedinačno. One rastu na jednom mjestu više godina te imaju uglavnom razgranat i dubok korijen. Radi toga je potrebno da se tlo na kojem će se posaditi dobro obradi. Ta se obrada sastoji od štihanja u jesen i razbacivanja komposta kojeg odmah treba umiješati u prekopano tlo. Sadnja može početi tek kada ste uklonili svo korijenje. Sadnja neka započne na zadnjem dijelu gredice prema prednjem. Nakon sadnje okopajte i zalijte zemlju. Primjer za trajnice su ukrasni čičak, ahileja, verbeni, plamenac, srdašca, pakujac, aubrieta, različak i drugi.