TKO SE TUČE TAJ SE VOLI: Svađe u vezi ne moraju nužno biti loše, a evo što vam je za činiti

Koliko god da se volite, dogodit će se da se i posvađate. I, to ne mora značiti ništa negativno jer ponekad se svađaju i ljudi koji se vole najviše na svijetu.

Svađe u vezi su normalna stvar, ali dok neke donose olakšanje i rješenje problema, nakon nekih smo uznemireni, ljuti, očajni… Psiholozi kažu kako nikad nije problem činjenica da se svađate s partnerom, već samo način na koji izražavate svoje neslaganje može biti problematičan, piše Daily Mail.

Psiholozi s američkog Gottman Relationship instituta identificirali su pet osnovnih destruktivnih obrazaca. Parovi kod kojih se u svađama prepoznaju ti modeli ponašanja rijetko ostaju zajedno.

Potrudite se i promijenite obrazac ponašanja

“Svađa može biti konstruktivna i destruktivna. Konstruktivan model omogućava i vama i vašem partneru da izrazite svoje osjećaje, i problem riješite kompromisom, tako da oboje budete zadovoljni”, kaže dr Cecilia D’Felice, stručnjakinja za veze i obiteljska terapeutica.



“Destruktivan model je onaj kod kojeg se partneri stalno vrte u krug, iznova se raspravljajući oko starih nesporazuma”, pojasnila je

Ali, kada ste uznemireni ili ljuti, može vam biti teško prepoznati što se događa.

“Potrebno je puno truda da biste promijenili svoj obrazac ponašanja, ali je suština u tome da prestanete očekivati od partnera da vam čita misli i naučite otvoreno kazati što želite”, kaže D’Felice.

VIŠE OD LJUBAVI 23 znaka da vam je partner ujedno i najbolji prijatelj

“Svi mi pokušavamo svoju točku gledišta argumentima predstaviti kao jedinu ispravnu. Mnoge svađe su zasnovane na ‘Ja sam sigurno u pravu, pa samim tim ti nisi’ uvjerenju. Osim toga, često ono oko čega se u tom trenutku svađamo s partnerom uopće nije bit, već nas muči nešto puno dublje”, pojansila je stručnjakinja.

Evo obrazaca koje trebate izbjegavati!

Žrtva i agresor

To je ona situacija kad jedan od partnera izigrava mučenika, a drugi zlog tiranina.

“Uvijek si tako zao prema meni”, “Ne znam čime sam zaslužio/zaslužila da se tako ponašaš”, “Da nisi tako jadan, to se ne bi dogodilo”… Zvuči poznato?

Ono što se u stvari krije iza takvog modela ponašanja je da ideja o tome da se jedan od partnera žrtvuje podrazumijeva da je on automatski u pravu. Ako ste vi žrtva, vaš ‘zli’ partner sigurno griješi…

Ali, stvari nikada nisu tako jednostavne i za svađu je uvijek potrebno dvoje. Ako vi izigravate mučenika, to znači da ste pasivni i da samim tim vaš partner nosi veću odgovornost kada je vaša veza u pitanju, što nije pošteno.

HSP SINDROM: U vezi ste s visokom osjetljivom osobom? Ovo trebate znati

“Nitko ne voli biti nepravedno optužen”, kaže dr D’Felice.

“Ako jedan od partnera stalno govori ‘Ja tu ništa ne mogu, ja se ni za što ne pitam’ drugi će mu obično uzvratiti s ‘To je zato što nećeš preuzeti niti malo odgovornosti’. A rješenje je zapravo da kaže ‘Ja ne želim odlučivati sam/a, dogovorimo se, pronađimo kompromis i pokušajmo odluke donositi zajedno'”, savjetuje doktorica.

Izbjegavanje sukoba

Rasprava u ovom slučaju obično se završava sljedećim rečenicama “Šta sad planiraš učiniti?”, “Ništa. Idem se prošetati”. Ovakav pristup je doslovno toksičan i može ozbiljno ugroziti odnose među partnerima jer je otvoren razgovor nemoguć ako se netko svaki put pokupi i ode.

Ipak, nije rješenje ni da partnera provocirate dok ne ‘eksplodira’. Pokušajte mu/joj mirno, ali nedvosmisleno objasniti da odlazak u šetnju ništa ne rješava i da je razgovor najmanje što zaslužujete, s obzirom na to da ste i vi ravnopravan partner/ica u vašem odnosu.

Obrambeni stav

“Ti uvijek…”, “Ti nikad…”, pa onda druga strana uzvrati s “Ja uvijek…”, dok rasprava ne postane potpuno besmislena.

Obrambeni mehanizmi su prirodna reakcija, ali takvo ‘gađanje’ argumentima i prebacivanje krivice na drugog partnera neće donijeti rješenje. U većini ovakvih situacija zapravo se svađate manje-više sami sa sobom, a ne s partnerom. Morate biti samouvjereni i iskreni i stajati iza onoga što govorite, prije nego što uopće započnete raspravu trebali biste biti sigurni u svoje stavove i spremni na kompromise.

Pretjerano ste kritični

Kada partnera počnete vrijeđati i ‘ispaljivati’ rečenice ‘tako si sebičan/sebična’, i ‘ista si kao tvoja majka’, gotovo je s civiliziranom raspravom.

Umjesto toga, pokušajte lijepo objasniti partneru što vam u njegovom ponašanju smeta i zašto. Ne budite previše kritični i ne pribjegavate niskim udarcima pri tome.

Prijezir

Ako iz svake vaše rečenice izgovorene u svađi izbija prijezir prema partneru, kraj se nazire, ali to možda i nije tako loše. Zato što kad jednom dođete do ‘Nema svrhe nastavljati razgovor s obzirom da me nije briga što ti misiš’ obično nema više natrag.