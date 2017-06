POTPUNO NOVO ISKUSTVO: Virtualna stvarnost mogla bi u potpunosti promjeniti pornografiju

Ako je za vjerovati statistici, puno je ljudi prošlog Božića kao poklon dobilo uređaje za virtualnu stvarnost.

Pregledi VS pornografije na jednoj web stranici skočili su na 900.0000 tijekom Božića 2016., što je bilo tri puta više nego samo mjesec dana ranije. Danas ima skoro 250% više pregleda nego što je bilo prije godinu dana, piše IFLScience.

VS pornografija je stigla, a zajedno s njom i potencijal za stvaranjem skroz novih imersivnih iskustava. Osim headset uređaja koji su već danas u ponudi, skorašnji bi razvoj mogao donijeti ne samo 360° grafiku već i tehnologiju koja replicira okus, dodir i miris.





Kako ljudi zamišljaju VS pornografiju

Znanstvenici su zatražili od sudionika istraživanja da napišu priču o izmišljenom liku Jacku koji će upravo imati svoje prvo iskustvo s pornografijom u virtualnoj stvarnosti. Analizirajući te priče, primjetili su dvije glavne teme, jednu pozitivnu i jednu zabrinjavajuću.

Neke su priče prikazivale savršeni scenarij u kojem se Jack potpuno uživio u euforično seksualno iskustvo koje je bilo bolje od njegovih najluđih snova. Naizgled neograničena mašta koju se može iskoristiti u virtualnoj pornografiji potencijalno bi mogla otvoriti vrata cijelom novom svijetu seksualnih iskustava.

Ali neke su priče opisivale Jackovo iskustvo kao nešto potencijalno opasno, nešto što bi moglo biti toliko dobro da bi moglo potpuno preuzeti njegov život ili zamijeniti njegove prave veze s drugima. To bi značilo kako bi virtualna stvarnost mogla utjecati ne samo napornografiju, već i na način na koji tipično razmišljamo o seksu u pravome životu.

Nek priče imaju i još mračniju stranu. Neke su jednostavno bizarne. Jedna je opisivala seks sa spojenim blizancima – vanzemaljcima, u jednoj je bila i malena larva usađena u Jackovo uho, koja je polako izjedala put do njegovog mozga. No druge su bile stvarno zabrinjavajuće, i sadržavale su nasilne i ponižavajuće stvari, kojima su obično bile pogođene žene. Ojačane mogućnosti virtualne stvarnosti često bi pojačavale takve stvari do ekstrema.

Jedna je priča posebno iznenadila i lagano uzbunila znanstvenike. U njoj je Jack napravio 3D model svoje djevojke. To stvara i etička pitanja o potrebi dobijanja pristanka za korištenje nečijeg lika u VS pornografiji. Tehnologija bi čak uskoro mogla stvoriti i mogućnost da ljudi stvaraju i dijele s drugima 3D modele svojih bivših partnera.

Ipak bolja budućnost?

Ove vizije budućnosti pornografije pokazuju kako bi virtualna stvarnost mogla kreirati neke ozbiljne probleme u društvu koje se ionako već muči s izazovima koje je stvorio internet. Tek ćemo vidjeti koliko će problema virtualna pornografija stvoriti. No važno je zapamtiti kako se svaka tehnologija može koristiti na pozitivne i negativne načine.

Internaktivna priroda virtualne stvarnosti ima potencijal da pretvori korisnike pornografije od običnih promatrača u sudionike čitavog iskustva. To bi moglo značiti i da bi se korisnici mogli uživiti u više realistične situacije gdje bi trebali razmišljati i o aspektima obostranog pristanka.

Neki tvrde kako bi se virtualna stvarnost mogla koristiti kao oblik seksualnog obrazovanja. Istraživanja mladih pokazala su kako mnogi uče o seksu gledajući pornografiju. Kako će mladi uvijek tražiti pristup pornografiji, možda bi ta iskustva mogli iskoristiti i za nešto pozitivnije.