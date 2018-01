KAKO SE NAPALITI: Donosimo vodič za žene i muškarce za što bolje iskustvo u krevetu

Svi su ljudi različiti, pa tako i u krevetu vole i ne vole iste stvari. Saznajte kako začiniti svoj seksualni život.

Dokazano je i jasno kako muškarci i žene nemaju jednake potrebe i želje što se tiče seksualnog života. Kod nekih ljudi seksualna uzbuđenost može predstavljati veliki problem. Već je poznato kako postoje osobe koje imaju izraženije nagone, dok druge ne toliko.

Kako se napaliti

Ako imate problema s osjećanjem seksualne želje, neovisno o partneru, postoje neke stvari na kojima trebate proraditi. Kod žena je seks najčešće prvotno emotivna ili psihološka stvar, a tek onda fizička. Ovo bi značilo da postoji mogućnost da se ne možete napaliti jer postoji neki psihofizički problem koji trebate riješiti. Sa sobom ili partnerom. Da bi došlo do seksa u kojem ćete uživati, ovo su neki važni faktori koje trebaju znati muškarci i žene.

1. Na napaljenost jako utječe period u menstrualnom ciklusu žene



Od desetog do trinaestog dana ovulacijskog ciklusa, žene se lakše napale jer osjećaju veću želju za seksom. Razina estrogena je u tom periodu na najvišem stupnju, radi čega su žene u to vrijeme najplodnije. Ovo razdoblje najbolje je za seks jer su orgazmi izrazito jaki i intenzivni. Radi visoke razine estrogena žene se u ovom se periodu osjećaju veselo, optimistično i žele izlaziti cijelo vrijeme. Uz to, bit će manje sentimentalne i neće biti plakanja na nepotrebne sitnice.

2. Problemi s hormonima mogu utjecati na bezvoljnost i nezainteresiranost

Osim psiholoških problema, moguće je da se ne žena ne može napaliti jer ima problema sa spolnim hormonima, isto može biti i kod muškaraca. Ako dođe do hipotireoze, ili poremećaja metabolizma koji nastaje radi smanjene količine hormona štitnjače u tijelu, neki od najčešćih simptoma su bezvoljnost, usporenost i pospanost. To će zasigurno utjecati na seksualnu želju, ali i na poremećaj menstrualnog ciklusa kod žena. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako osjetite neke od navedenih promjena.

3. Neiskrenost i problemi u vezi čest su problem u krevetu

Iako to muškarci najmanje žele priznati, jedan od čestih razloga zašto se žena ne može napaliti mogu biti problemi u vezi. Upravo zato što je za njih seks prvenstveno emotivna stvar, ako se ne osjećaju da ste dovoljno bliski, teško će doći do želje za seksom. Ovakav problem može se dogoditi i kod muškaraca jer će tek iskrenost u vezi i dobar razgovor o problemima s kojima se suočavate pomoći u opuštanju i stvaranju odlične seksualne atmosfere.

4. Neugoda radi fizičkog izgleda najčešće nije opravdana

Ova situacija može se dogoditi kod muškaraca i žena, a to je osjećaj neugode radi vlastitog fizičkog izgleda. Preporučujemo da se za vrijeme seksa ne skrivate, ne gasite svjetla i ne pokrivate, jer ta golišavost zapravo za posljedicu ima opuštenost. Ponekad problem kod žena može biti i to što misle da nisu dobro izdepilirane, na što će vam gotovo svaki muškarac reći kako nije niti primijetio. Svi su nesigurni u svoj fizički izgled i to je sasvim normalno, ali ako ste s nekom osobom već došli do te razine da razmišljate o seksualnom odnosu, prošli ste gotovo cijeli put. Ta osoba ne bi bila s vama da ju seksualno ne privlačite, što znači da se nemate radi čega brinuti.

5. Saznajte točno gdje dodirivati ženu

Nekima to možda nije potpuno poznato, ali žene imaju određene erogene zone koje pri dodirivanju mogu utjecati na napaljenost. Jedna od najbitnijih erogenih zona kod žena je unutrašnja strana bedara. Nježno dodirivanje i maženje, bez dodira spolnog organa, pokazat će vam kako napaliti ženu. Uz to na listu dolaze vrat gdje je koža jako tanka, bradavice koje su ponekad ključno mjesto stimulacije radi živčanih završetaka te donji dio leđa jer se tamo nalaze sakralni živci koji vode ravno u spolni organ.

6. Predigra je pola posla

Kod žena, a i kod nekih muškaraca, dolazak do seksa može potrajati. Zato je potrebno da u predigru ubacite puno maženja, diranja, masaže i ljubljenja kako bi se napalili. U ovom koraku si dajte vremena koliko god vam je potrebno. Ako predigra traje duže od nekoliko minuta, čin seksa će doći kao šećer na kraju i bit će još bolji i zanimljiviji.

7. Promijenite poze i isprobajte nešto novo

Ako imate stalnog partnera, postoji mogućnost da dođe do dosade i zasićenosti uobičajenim seksualnim situacijama. S vremena na vrijeme se odlučite za nešto novo, možda divlje ili samo promjenu seksualnih poza. S partnerom možete isprobati i tantrički seks koji će vas spojiti s partnerom na posebnoj razini. Kroz njega se intenzivnije povezujete i možda uspijete doživjeti nešto što do sada još nikada niste. Ako je seks dobar, neće biti teško napaliti se i za idući put.

Nema pritiska

Razmišljanje o tome kako morate partneru ili partnerici pružiti seksualno zadovoljstvo ili kako morate biti spremni i napaljeni cijelo vrijeme, nije dobro ni zdravo. Nemojte lagati sami sebi niti vršiti pritisak. Kada mislite o tome kako se morate napaliti i kako morate imati dobar seks, dovest će do nervoze, frustracije i svemu suprotnom od napaljenosti.