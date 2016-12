JEZIK ZA ZUBE: Stvari u vezi koje ni u ludilu ne smijete reći ni mami ni prijateljima

Žene su sklone tome da svojim prijateljicama sve ispričaju. Osobito o onome što se događa u njihovoj vezi ili braku. Ali postoje granice i postoje stvari koje se nikoga ne tiču.

Postoje stvari koje trebaju ostati samo između partnera bez obzira koliko ste bliski sa svojom prijateljicom ili prijateljicama, piše Redbook.

Kada se ne seksate

Dakle, kada vaš dečko i vi prolazite kroz period kada se baš ne seksate toliko intenzivno, na primjer, nekoliko mjeseci. Scenarij ide ovako: kažete prijateljici, a ona na to kaže: “To je normalno. Ja i moj dečko isto tako. Četiri mjeseca već suša!”

Inače bi bilo normalno da takvo nešto podijelite s nekime, ali, Irina Firstein, terapeutica za parove iz New Yorka kaže kako to nije dobro.



“Ovakav tip komentara će problem učiniti normalnim, umjesto da bude problem koji treba riješiti”, objašnjava Firstein. “Vaša prijateljica vam želi pomoći, a zapravo vam odmaže jer nema stručno znanje u ovakvim situacijama, i ne može vam dati konstruktivno rješenje. Može vas jedino utješiti.

Kada se ne slažete s njegovom obitelji

Čini se da svi neprestano pričaju o svojim punicama i svekrvama. I to najčešće loše. Ali psihoterapeutkinja za parove, Irina Firstein, tvrdi da bismo u tim situacijama, kada želimo prijateljicama ispričati neku sočnu priču o svekrvi, trebali ‘pregristi’ jezik. Jer, nikada ne znate kada će to doći do ušiju vašeg muža ili partnera. I to ga može povrijediti. Jer ipak, to je njegova mama. “Ljudi su defenzivni kada je njihova uža obitelj u pitanju”, objašnjava Firstein. A to, opet, nije konstruktivno, jer umjesto da se oslobodite frustracije što vas je svekrva naživcirala, zapravo ćete si natovariti još dodatnih problema.

Kada vam partner otkrije svoju seksualnu fantaziju

U trećoj sezoni popularne humristične serije Friends (Prijatelji), cijela epizoda je posvećena tome kako Rachel odaje Phoebe tajnu o Rossovoj fantaziji o Princezi Leiai, a Ross je ljut što je Rachel odala tu tajnu. Njegova ljutnja je opravdana, kaže seksualna terapeutkinja Vanessa Marin.

“Većina nas ima fantazije o kojima im nije ugodno raspravljati s bilo kime.To što nam se netko povjerava o svojim seksualnim fantazijama, treba shvatiti ozbiljno, i kao veliku stvar” kaže Marin. Stoga, suzdržite se i zadržite tu informaciju za sebe. Uostalom, kako biste se vi osjećali da on sa svojim prijateljima podijeli neku vašu seksualnu fantaziju?

Kada je jedno od vas nevjerno

Bilo da se radi o emocionalnoj ili fizičkoj nevjeri, sve što se dogodilo između vas i vašeg partnera, treba ostati među vama, kaže Firstein. Česta je pojava da to želite podijeliti s nekime, primjerice, s mamom ili najboljom prijateljicom, ali Firstein kaže da time možete nepovratno promijeniti njihovo mišljenje o vašem partneru. Vaša mama ili prijateljica može biti rame za plakanje u slučaju da se rastanete, što je dobro, no, ako se odlučite na rastati, stvari će se zakomplicirati.

“Iz razloga što drugi znaju, morat ćete se suočavati s njihovim osjećajima, najčešće nerazumijevanja, mržnje prema vašem partneru, neodobravanju i osudama, i to dugi period, kaže Firstein. Samo zamislite da ostanete zajedno unatoč tome što vas je on prevario, i jednog dana sa svojom obitelji i prijateljicama (koje znaju) imate zajednički Božićni ručak. Samo probajte zamisliti tu scenu.

Čudan miris, oblik ili veličina penisa vašeg partnera

Kada se s nekime počnete viđati, često je da i muška i ženska strana sa svojim prijateljima ili prijateljicama podijeli detalje o tijelu parnera, kaže Marin. Tko nije vodio razgovor s najboljim prijateljicama u stilu: “I, kakav mu je?”

No, ako taj vaš novi partner postane vaša stalna veza, stvari se opet kompliciraju. “Kad-tad, vaše će prijateljice upoznati vašeg novog dečka, i on bi bio zgrožen da dozna kako ste s njima podijelili tako osobnu stvar”, tvrdi Marin.

To, naravno, ne znači da ne smijete pričati apsolutno o ničemu. Najvjerovatnije bi mu bilo drago kad biste rekli da je sjajan u krevetu, ali bez detalja. Međutim, ako je to nešto zbog čega bi mu moglo biti neugodno kao što je naprimjer mali penis, zadržite to za sebe.

