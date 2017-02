ŽUŽIN UDOVAC JE ‘VRUĆA ROBA’: Za vremešnog Milorada (97) se bore čak dvije dame

Posljednji suprug pokojne Žuži Jelinek na sprovodu svoje žene je upoznao Gogu s kojom planira započeti novi život. No, račune im želi pomutiti još jedna dama.

Umirovljeni sudac Milorad Ronkulin, udovac legendarne Žuži Jelinek, na sprovodu svoje supruge je upoznao Gogu. Otad nije prošao ni dan da 97-godišnji Milorad i Goga nisu otišli u šetnju Zagrebom ili na kavu. Njihov je odnos započeo kao prijateljstvo, no ubrzo se pretvorio u nešto više, piše Jutarnji list.

Naime, par se namjerava vjenčati.

“Ako je mogao Joža Manolić, mogu i ja. Pa isto smo godište”, rekao je Ronkulin kojem je Žuži bila druga supruga. S prvom, Ljerkom, je bio u braku 40 godina.



Treća sreća

Goga, koja ima šezdesetak godina, oduševljena je tom idejom, no planove bi im mogla pomutiti druga žena. Naime, na vremešnog Milorada, rođenog Splićanina, oko je bacila gospođa koja živi s njim te mu kuha i pere, bivša supruga njegova nećaka.

“Znate, ona je jako ljubomorna osoba. Ne odobrava našu vezu i ne dopušta mi da ga posjećujem. Kada je bio prehlađen, došla sam s Miloradovim prijateljem iz Makarske. Njega je pustila u stan, ali mene ne! To me vrlo žalosti. Ostavio joj je u nasljedstvo stan od 500 tisuća eura, veličine stotinu i nešto kvadrata, tu na Trgu bana Jelačića, a tako se ponaša. To je patološka ljubomora. Stan je već prepisan na nju pa zato ne znam odakle tolika posesivnost. To je gruba nezahvalnost. Ali ja dobro znam što je razlog tome: zaljubila se u moga Milorada! Znam da je, nema što drugo biti”, ispričala je Goga za Jutarnji, usporedivši svoju protivnicu s Hurem iz Sulejmana Veličanstvenog.

‘Vruća roba’

Dodala je kako je između Milorada i nje pokušala stati još jedna žena, no to je riješeno.

U Milorada se zaljubila jer je, kako kaže, vrlo moderan.

“Znate, teško je naći srodnu dušu. Ljudi me znaju pitati: pa što ti radiš s ovim starcem? A ja im kažem da on samo ima puno godina, ali nije star”, kazala je Goga, dodavši: “Moj Milorad je tako topao i nježan. Žuži je uvijek znala odabrati samo najbolje i hvala joj što mi ga je ostavila. Pa pogledajte kako se on dostojanstveno i uspravno drži. Mnogi puno mlađi muškarci nemaju takav ponosan gard.”

Ronkulin

Iako je Žuži ili, kako ju je on zvao, Žužika uvijek govorila lijepo o svom suprugu, žalila se da mu je morala kupovati Viagru. Milorad je to demantirao, a i Goga poriče da vremešnom Ronkulinu treba pomoć u krevetu.