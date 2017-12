ŽENE KOJE JE ZAVEO GORAN IVANIŠEVIĆ: Ovo su najveće ljubavi legendarnog hrvatskog tenisača

Njegovo je srce sad osvojila mlada radijska voditeljica, a najdulje je u vezi bio s majkom svoje dvoje djece, Tatjanom Dragović.

Nakon godinu dana veze, koju su uspjeli držati podalje od očiju javnosti, koliko je god to bilo moguće, u bračnu luku uplovili su Nives Čanović i Goran Ivanišević. O vezi radijske voditeljice i bivše teniske zvijezde donedavno se još samo nagađalo, vodile su se online rasprave, analizirale fotografije s ljetovanja, a fanovi su se raspametili kad je supruga češkog tenisača Tomáša Berdycha objavila fotografiju iz Miamija na kojoj su, uz ostale, Nives i Goran.

VJENČALI SE GORAN IVANIŠEVIĆ I NIVES ČANOVIĆ: Legendarni tenisač i lijepa voditeljica uplovili u bračne vode na skromnoj svadbi

Ovog ljeta sretan par više nije skrivao vezu pa su tako zajedničke fotografije postale učestalije na Nivesinom Instagram profilu. U isto vrijeme Goran je dao intervju u kojem nije skrivao sreću te je već tada dao naslutiti da novi brak nije nemoguć. ‘Sretan sam, sad je sve super. Napokon sunce sja, a i ja’, rekao je teniski as u intervjuu za InMagazin u srpnju ove godine.



Nives, inače diplomirana ekonomistica, sada radi kao radijska voditeljica na Narodnom radiju odakle je stigla s Antene, a nedavno smo je mogli gledati i na TV ekranima u HRT-ovu talent showu ‘Zvjezdice’. Ostvarila je nekoliko manjih uloga u domaćim serijama, a na TV ekranima pojavila se u emisiji ‘Leteći start’ u kojoj je slučajne prolaznike nagovarala da odmah ostave sve, spakiraju torbe, uzmu putovnice i upute se na putovanje u nepoznato.

Nives je neko vrijeme radila i u Skopju te Sarajevu.

Tatjana Dragović

Prvi brak Gorana Ivaniševića bio je onaj s manekenkom Tatjanom Dragović u kojem je dobio kćer Amber Mariju i sina Emanuela. Priča se kako je Goran pao na Tanju kad ju je ugledao na naslovnici američkog izdanja Cosmopolitana 1998. godine te da ju je godinu dana kasnije zaprosio u Dubaiju kamo su otputovali na doček Nove godine.

Njihova veza doživjela je udarac u veljači 2008. godine kad je otkrivena Goranova afera s TV voditeljicom Vanjom Halilović. Goran i Vanja snimljeni su ispred jedne zgrade u centru Zagreba u dva navrata. Prvi put na samo Valentinovo – pred zgradu su došli u odvojenim automobilima, a nakon dva sata iz nje izašli u razmaku od nekoliko minuta. Dva dana kasnije, ljubavnici su ponovno snimljeni na istom mjestu.

IDE POSTATI ZVIJEZDA: Vlaho se seli u Ameriku, a što će Tatjana Dragović?

Goran je uskoro uputio javno pismo isprike svojoj nevjenčanoj supruzi.

Imao sam potrebu javno istupiti jer sam povrijedio osobu do koje mi je neizmjerno stalo. Svjestan sam da sve što kažem ili učinim ne može umanjiti moja djela i posljedice istih.

Ovim putem se ispričavam svojoj supruzi što sam je povrijedio. Ona je jedina osoba koju volim, s kojom želim provesti svoj život i nadam se da će mi jednoga dana moći oprostiti.

U posljednje vrijeme iznesene su brojne neistine. Moram reći da se ne osjećam krivim prema nikome osim Tatjani i našoj djeci, nakon svega što se dogodilo.

Svi ostali učesnici sudjelovali su u tome svjesno, svojevoljno i dobro znajući što rade pa tako kao i ja sami odgovaraju za svoje postupke. Svaki čovjek tvorac je vlastitih zabluda.

Goran i Tanja ipak su se vjenčali godinu i pol kasnije, no bračna sreća nije trajala dugo. Ubrzo su počela šuškanja da imaju trzavice u braku, a razvod je uslijedio 2013. godine. Samo nekoliko mjeseci ranije Goran je u intervjuu govorio o njihovoj vezi.

‘Mi smo zajedno od njezine 18. godine, mi smo najbolji prijatelji, i to je najvažnije, to prijateljstvo. Bilo je i loših i dobrih i svakakvih trenutaka, ali ostali smo najbolji prijatelji i uvijek će tako biti. Podrška smo jedno drugom, bez obzira na to kako neki ljudi i navijali da ne bude tako i svašta radili. Bila je uz mene kada mi je bilo najteže. Kada se s nekim vežeš, to je doživotno’, rekao je Goran u intervjuu za InMagazin 2013. godine.

Upravo to su dokazali i svojim prijateljstvom nakon rastave. Par je danas u dobrim odnosima te zajedno odgajaju djecu.

Nakon Gorana, Tatjana je ušla u vezu s mladim manekenom Vlahom Arbulićem s kojim je dobila kćerkicu Lucu.

Vanja Halilović

Atraktivna TV voditeljica u nekoliko je navrata bila povezivana s Goranom Ivaniševićem, no opetovano je sve demantirala govoreći kako s njim nije ni u kakvom kontaktu te da mu čak ‘nikad nije ni pružila ruku’. No, na Valentinovo 2008. godine, njihova je veza javno otkrivena.

Za razliku od svoje nevjenčane supruge, kojoj se ispričao javnim pismom, Goran se Vanji ispričao privatno. Taj je njegov potez tada u javnosti bio viđen kao sve samo ne džentlmenski. Kako su njezini prijatelji tada govorili, Vanja je bila povrijeđena zbog cijele situacije u kojoj je ona u javnosti ispala ‘razaračica brakova’. U razgovoru za Nacional, jedna je Vanjina dugogodišnja prijateljica rekla kako ona i dalje ima razumijevanja za Goranove postupke jer mu je tijekom tajne veze postala dobra prijateljice te bila upoznata ‘kompleksnošću Goranova obiteljskog života i gotovo bezizlazne situacije u kojoj se nalazi’.

Nakon što su fotografije izašle u javnost, Goran je palicom za golf napao fotoreportera prilikom izlaska iz stana u kojem je živio s Tatjanom Dragović. Palicom je razbio fotografsku opremu, prijetio je reporteru, a u naletu bijesa palicom je razbio i vlastiti automobil.

Vanja Halilović na neko se vrijeme povukla iz javnog života, a sada je vezi s Franom Barbierijem, inače bivšim suprugom Sanje Duggan, dobre prijateljice Tatjane Dragović koja joj je bila i kuma na vjenčanju s Ivaniševićem.

VANJA HALILOVIĆ ODRŽALA LEKCIJU O SEKSIPILU: Zakopčala se do grla, a svejedno podiže temperaturu

Daniela Mihalić Gračan

Početkom devedesetih Goran je bio u vezi s Danijelom Mihalić. Mlada Riječanka tada nije očarala samo ovog tenisača nego i cijeli svijet te je 1990. godine bila okrunjena titulom Kraljice svijeta. Par je neko vrijeme živio zajedno u Monte Carlu.

Danas 47-godišnja Daniela u dugogodišnjem je braku s nogometnim trenerom Nenadom Gračanom s kojim ima troje djece. Radi kao redovna profesorica na opatijskom Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.