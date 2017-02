OSCARI 2017: ‘La La Land’ osvojio šest Oscara, trijumfirali Viola Davis i Mahershala Ali

Konačno smo i to dočekali – podijeljene su prestižne filmske nagrade Oscar!

Kakva noć u kazalištu Dolby u Los Angelesu! Na 89. po redu svečanoj dodjeli nagrada Oscar trijumfirale su brojne glumačke zvijezde, a najsretniji se kući vraćaju sa zlatnim kipićima. Oscara za najbolju sporednu glumicu osvojila je Viola Davis za ulogu u filmu ‘Fences’. “Ljudi me stalno pitaju kakve priče želim prenositi, a ja im govorim one o ljudima koji su puno sanjali, a nisu uspjeli, o ljudima koji su se zaljubili i izgubili. Postala sam umjetnica i hvala Bogu da jesam jer mi smo jedina profesija koja slavi život”, rekla je uplakana glumica.

Oscara za najboljeg sporednog glumca osvojio je Mahershala Ali za ulogu u filmu ‘Moonlight’.

Dodjelu nagrada vodio je slavni komičar i voditelj Jimmy Kimmel te dobrih šala i vesele atmosfere nije nedostajalo.



Ovo je popis dobitnika Oscara prema kategorijama:

Najbolji film

‘Arrival’

‘Fences’

‘Hacksaw Ridge’

‘Hell or High Water’

‘Hidden Figures’

‘La La Land’

‘Lion’

‘Manchester By the Sea’

‘Moonlight’

Najbolji glumac

Casey Affleck, ‘Manchester by the Sea’

Andrew Garfield, ‘Hacksaw Ridge’

Ryan Gosling, ‘La La Land’

Viggo Mortensen, ‘Captain Fantastic’

Denzel Washington, ‘Fences’

Najbolji sporedni glumac

Mahershala Ali, ‘Moonlight’

Jeff Bridges,’Hell or High Water’

Lucas Hedges, ‘Manchester by the sea’

Dev Patel, ‘Lion’

Michael Shannon, ‘Nocturnal Animals’

Najbolja glumica

Isabelle Huppert (‘Elle’)

Ruth Negga (‘Loving’)

Natalie Portman (‘Jackie’)

Emma Stone (‘La La Land’)

Meryl Streep (‘Florence Foster Jenkins’)

Najbolja sporedna glumica

Viola Davis (‘Fences’)

Naomie Harris (‘Moonlight’)

Nicole Kidman (‘Lion’)

Octavia Spencer (‘Hidden Figures’)

Michelle Williams (‘Manchester By The Sea’)

Najbolji redatelj

Denis Villeneuve (‘Arrival’)

Mel Gibson (‘Hacksaw Ridge’)

Damien Chazelle (‘La La Land’)

Kenneth Lonergan (‘Manchester By The Sea’)

Barry Jenkins (‘Moonlight’)

Najbolja originalna pjesma

‘La La Land’ – ‘Audition’

‘La La Land’ – ‘City of Stars’

‘Moana’ – ‘How Far I’ll Go’

‘Jim: The James Foley Story’ – ‘The Empty Chair’

‘Trolls’ – ‘Can’t Stop the Feeling’

Najbolja filmska glazba

‘Jackie’

‘La La Land’

‘Lion’

‘Moonlight’

‘Passengers’

Najbolji dugometražni dokumentarac

‘Fire at Sea’

‘I Am Not Your Negro’

‘Life, Animated’

‘O.J.: Made in America’

’13th’

Najbolji kratki dokumentarac

‘4.1 Miles’

‘Joe’s Violin’

‘Wetani: My Homeland’

‘The White Helmets’

Najbolja kinematografija

‘Arrival’, Bradford Young

‘La La Land’, Linus Sandgren

‘Lion’, Grieg Fraser

‘Moonlight’, James Laxton

Najbolji strani film

‘A Man Called Ove’ (Švedska)

‘Land of Mine’ (Danska)

‘The Salesman’ (Iran)

‘Tanna’ (Australija)

‘Toni Erdmann’ (Njemačka)

Najbolji specijalni efekti

‘Rogue One: A Star Wars Story’

‘The Jungle Book’

‘Doctor Strange’

‘Fantastic Beats and Where to Find Them’

‘Arrival’

‘The BFG’

‘Kubo and the Two Strings’

‘A Monster Calls’

Najbolji make up i frizure

‘A Man Called Ove’

‘Star Trek Beyond’

‘Suicide Squad’

Najbolji kratki animirani film

‘Blind Vaysha’

‘Borrowed Time’

‘Pear Cider and Cigarettes’

‘Pearl’

‘Piper’

Najbolja kostimografija

‘Allied’

‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’

‘Florence Foster Jenkins’

‘Jackie’

‘La La Land’

Najbolji zvuk

‘Arrival’

‘Hacksaw Ridge’

‘La La Land’

‘Rogue One’

’13 Hours’

Najbolji kratki film

‘Ennemis Interieurs’

‘Le Femme et le TGV’

‘Silent Nights’

‘Sing’

‘Timecode’

Najbolji originalni scenarij

‘Hell or High Water’

‘La La Land’

‘The Lobster’

‘Manchester by the Sea’

’20th Century Women’

Najbolji adaptirani scenarij

‘Arrival’

‘Fences’

‘Hidden Figures’

‘Lion’

‘Moonlight’

Najbolja montaža zvuka

‘Arrival’

‘Deepwater Horizon’

‘Hacksaw Ridge’

‘Sully’

‘La La Land’

Najbolja montaža filma

‘Arrival’

‘Hacksaw Ridge’

‘Hell or High Water’

‘La La Land’

‘Moonlight’

Najbolja produkcija

‘La La Land’

‘Passengers’

‘Arrival’

‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’

‘Hail, Caesar!’

Najbolji animirani film

“Kubo and the Two Strings”

”Moana”

”My Life as a Zucchini”

”The Red Turtle”

”Zootopia”