‘UMRO JE TUŽAN, NESRETAN I DEPRESIVAN’: Prije devet godina umro je Dino Dvornik, neponovljivi ‘kralj funka’

Kad god zastanem, promislim na tebe. Kad god nesto radim, čujem tebe…kad legnem, vidim tebe….fališ mi na poseban način ❤️ Nikad iz mog srca neceš izaći.#9godinaodkadatenema#dinodvornik#imissyou❤️#loveforever #alwaysonmymind #tisimiumislima #ljubavsezoveimenomtvojim

A post shared by Danijela Dvornik (@danijeladvornik) on Sep 7, 2017 at 12:50am PDT