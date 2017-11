TRUDNA ELLA DVORNIK ZAVRŠILA U BOLNICI: ‘Charles je smatrao da je ovo prikladan filter’

Ella je šokirala i fotografijom, ali za sve ima duhovito objašnjenje.

Ella Dvornik jučer je završila u bolnici, no odmah je smirila fanove koji su se zabrinuli obzirom na to da je u visokom stupnju trudnoće. I naravno, pritom se našalila u svom stilu.

“Sve je ok, samo sam puno povraćala od 6 ujutro i nisam nista mogla zadržat unutra, pa će me paziti preko noci za svaki slucaj :) … dragi je otisao doma…jako ce mi falit njegovo hrkanje veceras 😣… … said no one ever… 😂 Laku noć ekipa :) ❤️ ❤️ ❤️”

A i njen Charles je bio duhovit. Fotografiju Elle obogatio je filterom zbog koje izgleda kao smrt.