STVARNO NEMA MILOSTI! Sonja Kovač opet napada seksi fotkama, nećete moći prestati buljiti u njenu guzu

Soak up the sun ☀️ @dolcegabbana sunglasses by @endicentar #split #croatia . . #swimsuit #zara #happy #girl #tgif #friyay #swimwear #fashionblogger #fashionaddict #travel #fblogger #travelblogger #traveldiary #bloggerlife #styleblog #traveller #destinations #travelblog #blogger #bloggers #styleblogger #liketkit #body #bodygoals #model #wanderlust #mytinyatlas #imatraveler

A post shared by Sonja Kovac • xoxosonja.com (@xoxosonjakovac) on Aug 6, 2017 at 1:25pm PDT