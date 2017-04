STVARI SU POSTALE RUŽNE: BB Romano javno udario po Marini: ‘Jeftina sponzorušo našmrkana, prodala si se, vrati mi pare…’

Ljubav Big Brother golupčića Romana i Marine došla je, čini se, kraju, i na veoma ružan i neprimjeren način.

Romano Obilinović i Marina Raguž započeli su svoju turbulentnu vezu u Big Brother kući, a čini se da je ona napokon došla kraju.

Iako se kod njih nikad ne zna jer su već nekoliko puta prekidali i mirili se, ovoga puta stvar djeluje ozbiljno.





Naime, Romano je, očito povrijeđen i pod utjecajem alkohola, objavio niz Marininih fotografija na svom Instagramu, popraćenih veoma teškim uvredama.

Optužuje ju da je s njim bila samo zbog novca koji je dobio kao pobjednik BB-a, za drogiranje, nevjeru, čak i prostituciju.

Kada je započela aferu s Obilinovićem, manekenka je bila u viđegodišnjoj vezi sa Sašom Muhekom. On ju je javno ostavio pred televizijskim kamerama, a ona se po završetku showa preselila k Romanu u Split.

Nekoliko su puta prekidali i mirili se, a kada je Marina otišla u Istanbul raditi kao model, činilo se da je to to. No, ponovno su pronašli zajednički jezik – koji su imali do sinoć.

“U drugoj se državi jebe kurva, moš se ubit, voli čovika, je*o te pare, ne mogu virovat da sam se opet zaje*a u životu; kurva bila, kurva ostala”, “Ne voliš ti ni oca ni mater svoju, jeftina sponzorušo”, “Prodala se, sjeti se ovoga prodana dušo”, “Nek ti mama i tata vide koliko si povukla droge”, samo su neke od teških riječi kojima se Žorž okomio na svoju bivšu djevojku.

U komentarima su mu mnogi poručili da to nije način za rješavanje svađa i osudili njegov čin, a drugi su mu, pak, poručili da je napokon otvorio oči.

Evo što je sve povrijeđeni Romano poručio svojoj nekadašnjoj ljubavi.

