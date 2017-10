STARA TAYLOR SWIFT JE ZAISTA MRTVA:

Nakon što je spotom za pjesmu Look What You Made Me Do napravila potpunu pomutnju, pjevačica je nastavila u istom tonu.

Iako je svi smatraju slatkom i umiljatom, Taylor Swift je dosad već pokazala da nema dlake na jeziku u svojim pjesmama u kojima se redovito obračunava s bivšim dečkima, prijateljima ili neprijateljima – a sada je pokazala da nema ni dlake na tijelu.

Naime, Tay Tay je odlučila zaista ‘ubiti’ svoju staru sebe, kako je najavila u pjesmi Look What You Made Me Do, te učiniti potpuni zaokret u svojoj karijeri i napokon popustiti pred golotinjom.





Iako se nije potpuno razgolitila već je u spotu u kostimu boje kože, on je toliko uzak da se malo toga prepušta mašti.

‘Nova’ Taylor u spotu za …Ready For It? glumi kiborga, i to veoma seksi kiborga. Pogledajte sami:

…Ready For It? Official Music Video out Thursday night. #ReadyForItMusicVideo A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Oct 23, 2017 at 7:02am PDT

Spot će izaći u četvrtak, a nakon ovih kadrova, avi ga jedva čekaju vidjeti.