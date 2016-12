ŠMINKA STVARNO ČINI ČUDA… Domaću glumicu nitko ne prepoznaje u ‘prirodnom’ izdanju!

..Danas samo prirodno. #nomakeup #iwokeuplikethis #itisileclerc 😉 Filmska maska by Nana Bulajić za ulogu u pilot epizodi serije #kvaka , koja se ove jeseni emitirala na HTV-u. #katica #onset #mask #transformation #actresslife #nanabulajić #ivanmiladinov #vandawinter #gingerperspective

A photo posted by Vanda Winter (@vandawinter148) on Dec 30, 2016 at 1:17am PST