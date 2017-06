‘ŠIRIMO LJUBAV I POZITIVNE VIBRACIJE’: Evo što Saša Matić misli o Mamićevu showu na Kovačićevoj svadbi

Lepo je to rekao gospodin Mamić, kakvo je to veselje bilo!!! A muzika tome i služi, da nas uveseljava i spaja. Muzika je univerzalni jezik čovečanstva i ona ne poznaje granice niti razlike. Doduše, postoje i oni ljudi koji su sposobni da u svemu, ma koliko čisto i lepo bilo, vide nešto loše. Ali oni su nebitni, njih ćemo zanemariti. Na nama je da i dalje, kroz muziku koja nas povezuje, širimo ljubav i pozitivne vibracije. Pevajte, slušajte, prepustite se emocijama i uživajte! Baš kao što smo i mi uživali na Kovačićevoj svadbi. Hvala svima koji su te večeri zajedno sa nama uživali i ne štedeći glasnice, ispratili svaku pesmu. Posebno hvala velikom gospodinu Mamiću koji je uvek na visini zadatka, i kad radi a Boga mi i kad se veseli… 🎶🎶

A post shared by Saša Matić (@sasamatic_official) on Jun 23, 2017 at 12:18pm PDT