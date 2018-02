RITA ORA ODLUČILA ZARADITI NA KOSOVU PA ‘ZARATILA’ SA SRBIMA: ‘Napuši se k… i šuti!’

HELLO EVERYONE! I am so excited to be joining all of you in Kosovo to celebrate the 10 year anniversary of Independence on Feb 17! To mark this occasion I have created this hoodie (link in bio) so you can all have a memory of this night we will share together…See you soon. Love from Rita ❤️😊🎉 ——— Pershendetje te gjitheve! Jam shume e lumtur qe do te jem me ju ne 10 vjetorin e Pavaresise se Kosoves ne Prishtine. Kjo eshte nje bluze te cilen e kam dizejnuar per kete rast dhe shpresoj te mbetet nje kujtim i mire per te gjith ne. Ju dua, Rita

