RIJETKO SE POJAVLJUJE U JAVNOSTI: Ovo je starija sestra Melanije Trump za koju malo tko zna

Jeste li znali da Melania Trump ima stariju sestru?

O Melaniji Trump u posljednje vrijeme govori se i priča gotovo svaki dan, a otkako je postala prva dama SAD-a, mediji izvlače svaki djelić njezina života u potrazi za zanimljivim i sočnim detaljima.

No, mnogima je promaknuo podatak da Melania ima i stariju sestru! Njezino ime je Ines Knauss, također živi u New Yorku i to u luksuznom stanu nedaleko od Trump Towera, koji je također u Trumpovu vlasništvu.



Ines je bila vjenčana kuma svojoj sestri na njezinom vjenčanju za Donalda Trumpa 2005. godine, a sestre su inače vrlo bliske te Ines često brani Melaniju na društvenim mrežama od svih koji šire laži o njezinoj uspješnoj sestri.