POTPUNO PROMIJENILA IMIDŽ: Ono kad misliš da te Mirela Holy ne može iznenaditi modnim odabirom

Visoke temperature i žega gradskog asfalta čini se, natjerali su ljubiteljicu svega crnoga, Mirelu Holy, da promijeni svoj imidž.

Crno, crno, crno i još crnog boja je, odnosno ne-boja, koju kao zaštitni znak oduvijek nosi osnivačica ORaH-a, Mirela Holy. Gotovo nikada ne iznenadi. Mirela Holy dugi je niz godina vjerna svojem osebujnom modnom izričaju koji uključuje puno crne odjeće. Ok, ponekad joj se potkrade i koji look s crvenim tonovima, no crna je njezina boja.

Sve do prije nekoliko dana kada je, vjerojatno zbog visokih temperatura i gradske žege, Mirel holy gradom prošetala u potpuno bijeloj kombinaciji te tako mnoge ostavila u šoku.

Fotografija političarke Mirele Holy kako odjevena u bijelo korača ulicama grada Zagreba osvanula je na stranici “Zakaj volim Zagreb”.