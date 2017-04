POPUNILA SE NA PRAVIM MJESTIMA: Trudna Beyonce na večeri pokazala bogat dekolte u pripijenoj crvenoj haljini

#FYINEWS: Singer @Beyonce spotted heading to Los Angeles hotspot Beauty and Essex on April 18. She and friends were celebrating Lenny Santiago's (@KodakLens) birthday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #fyintertainment #bkc #kellyrowland #rowland #latestnews #beyoncéknowles #queenb #queenbeyonce #beyhive #slayonce #Beyoncé #beyonceknowlescarter #blueivycarter #yonce #lemonade🍋 #queenbey #blackbeauty #melaningoals #blueivy #beyoncefans #happyeaster #happyeaster🐰 #easterweekend #beyoncéknowlescarter #beyoncéknowles #tinalawson #melaninpoppin #beyhivefamily

A post shared by FYINTERTAINMENT (@fyintertainment) on Apr 19, 2017 at 10:22am PDT