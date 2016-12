‘PAST ĆETE NA JABUCI, NA TOJ BARACI’: Domaći glazbenik opjevao GK Jabuku i rekao vlastima što ih ide

Potpora GK Jabuci stiže sa svih strana.

Dubravko Ivaniš Ripper, član legendarne grupe ‘Pips Chips & Videoclips’ napisao je novu pjesmu, a inspiraciju za stihove pronašao je u aktualnoj situaciji GK Jabuke.

SPOR KULTNOG KLUBA I GRADA ZAGREBA: ‘Pitajte ih za dokaz o vlasništvu, sigurno vam nemaju što pokazati’

Tako se Ripper pridružio brojnim poznatim osobama u borbi za opstanak ovog legendarnog zagrebačkog kluba.



‘Pipsi’ iduće godine slave svojih 25 godina na sceni, a nasilno otimanje terase kultne Jabuke, koja postoji već 48 godina, od strane Grada Zagreba i njezino potencijalno zatvaranje inspiriralo je Rippera za sljedeće stihove:

Dečkasi

Vi jebači

Koji radite kaj hoćete…

Otvarate vrata nogom

Bog vam otac ništa ne može

Glupo je, stvarno preglupo je

Past ćete na Jabuci

Porezat ćete se baš gadno

kaj to nije malo jadno

Nema tog zakona nema te sile

Ispred ni iza

Tornjevi šopinzi terase neboderi

parkovi kobaje trgovi božići

vodopadi nijagare

Pičke materine

A vi past ćete na Jabuci

Na toj baraci

Ej junaci

jel to ta slika

jel tak taj vaš film završava?

Di ćete u pogibelj?

na kraju dana sve vam dođe na isto

dela se ziđa se

pravi smo dečki

za uzvrat tek

nek Betlehem u Šumi Gore

svetli

Nego da sve lepo zaboravimo

svakom se desi mali previd

Začmrljit ćemo odmah

sve će to ružmarin smog i PR prekrit

Otpuzat svak do svoje rupe

mislim stvarno ideje li glupe

Potezat nas za kurac

Inače past ćete

Od svega di niste pali

Tam gore

U našoj štali