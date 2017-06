OTVORENO PISMO TOMICE PETROVIĆA: ‘Milan Popović želi Severini oduzeti dijete’

Severinin dugogodišnji menadžer i prijatelj obratio se medijima pismom kojim apelira na to da je donešena mjera kriminalna i neprovediva u stvarnom, realnom životu

Tomislav Petrović odlučio je istupiti u javnost i komentirati borbu Severine Kojić i Milana Popovića u kojoj se odavno ne biraju sredstva oko skrbništva za sina Aleksandra.

Njegovo pismo u nastavku prenosimo u potpunosti:

“Prije svega želim reći da se ovdje pod krinkom ravnopravnog roditeljstva radi o pokušaju oduzimanja djeteta majci i to bi trebalo svima biti jasno.



Dokaz tome je i tužba Milana Popovića koju je podigao u Srbiji i u kojoj se traži da se Severini oduzme skrbništvo. Za one koji nisu upućeni, to znači da joj se u potpunosti oduzme pravo da uopće viđa dijete. Na sreću, on je taj spor pravomoćno izgubio. Međutim, ovih dana je tražio reviziju tog spora što je dokaz da ne odustaje od te namjere. Vjetar u leđa mu je sigurno dala ova privremena mjera kojom se djetetu zabranjuje da viđa majku preko 200 dana godišnje pa pretpostavljam da je zaključio, da kad se ima malo više para i vremena i ako si uporan, da se sve može.

SEVERINA OTVORILA DUŠU: ‘Zbog stresa sam izgubila dijete, ali svog sina nemam namjeru izgubiti’

Dakle, otac djeteta koji se zalaže za ravnopravno roditeljstvo, djetetu zapravo želi oduzeti majku. Ravnopravno roditeljstvo se u njegovom slučaju svodi na manipulaciju javnosti kako bi pridobio simpatije određenog djela javnosti za svoje prikrivene namjere. Severina je svjesna da djetetu treba otac i zato ga je zvala da dolazi viđati dijete u dužem periodu njegovog života kada to otac nije htio pa izjave koje se plasiraju u javnost da mu ona brani da viđa svog sina su u svrhu diskreditiranja nje kao majke što traje od kada ga je Severina ostavila.

Isto tako, izjave koje otac i njegova odvjetnica daju u javnost, da Severina u tih 200 dana može vidjeti svoje dijete i čuti se s njim na telefon kad to odgovara djetetu i njoj, nisu istinite.

Naime, privremena mjera ne sadržava niti jednu mogućnost dogovora roditelja. Sve što je van odluke sutkinje Verice Nikić, znači kršenje sudske odluke, a time i mogućnost kaznenog progona protiv roditelja.

MORA SE RASTATI OD SVOG DJETETA: Odvjetnici i socijalni radnici odvest će ga u Italiju nasilnom ocu od kojeg su prije 5 godina pobjegli

Mjera je u najmanju ruku kriminalna i neprovediva u stvarnom, realnom životu. Po dosuđenoj mjeri, npr., ako se dijete ne dao bog, razboli i završi u bolnici, roditelji ga ne smiju posjetiti ako nije njihov termin kada im je određeno da viđaju dijete. Floskula koju plasira Popovićeva odvjetnica da je sud dao takvu mjeru kako bi se roditelje prisililo da se dogovore, je u najmanju ruku maloumna. Pa da se mogu dogovoriti, ne bi se sudili. Zato sudovi i postoje, ali se od njih i od institucija sistema traži da rade po zakonu, što ovdje nije slučaj.

Za nastalu situaciju su prije svega krive institucije sistema koje su omogućile da se takva odluka donese.

Prije svega, moram spomenuti kriminalnu preporuku Centra za socijalnu skrb Maksimir, čije su djelatnice: Jasna Jurčević, Ana Pavlović i Ivanka Popić predložile da se dijete koje pet godina sretno živi kod majke, odvoji od majke punih 200 dana u godini i da mu se ograniči kontakt s majkom. One su donjele to mišljenje nakon što ih je Severina kazneno prijavila, jer su podržavale oca u kršenju sudskih odluka pa se ovdje iz aviona vidi da se radi o osveti prema majci. To se nikako ne može opravdati, pogotovo jer se to odražava na dijete.

Opravdanu sumnju u osvetu daje i mišljenje izdato od istog centra samo dva mjeseca prije prema kojem će otac dijete viđati svaki drugi vikend i dva dana u tjednu kada nema vikend. Šta se desilo u ta dva mjeseca nakon što je dijete s majkom sretno živjelo punih 5 godina??? Po mome mišljenju, desio se kriminal!!!

BITKA ZA SKRBNIŠTVO: Severina sina ne smije vidjeti 200 dana na godinu, a kad je s ocem smije ga nazvati jednom na dan



Nadalje, Centar za socijalnu skrb Maksimir imenovao je djetetu posebnu skrbnicu, Anu Bokulić samo dva dana prije zakazanog ročišta na kojem je sudila sutkinja Verica Nikić koja je donjela privremenu mjeru i koja se složila s mišljenjem centra. Pri tome, spis koji je trebala proučiti ima preko 1000 stranica i ne može ga se kvalitetno obraditi u dva dana. Gđa Bokulić također prije ročišta i svoje preporuke nije vidjela niti dijete, niti majku, a donosi odluke o njihovoj sudbini i pazite, za medije kaže da će ih vidjeti ako se za time pokaže potreba.

Pa tko je tu lud?

Drugi krivac je svakako Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kojemu je Severina podnjela sve dokaze o pristranosti Centra za socijalnu skrb Maksimir. Čak i dokaz da je Popovićeva odvjetnica Eleonora Katić u radnom odnosu s Centrom za socijalnu skrb Maksimir pa se ovdje radi o očitom sukobu interesa i kršenju zakona. Severina je tražila da se zbog toga izuzme Centar za socijalnu skrb Maksimir i da se predmet preda drugom centru. Dobila je odbijenicu, sa obrazloženjem „da se žali upravi vodovoda“ pa neka upravni sud odluči o tome. Ministarstvo u svom obrazloženju čak nije niti spomenulo sukob interesa odvjetnice Eleonore Katić, kao da to ne postoji. Dakle, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je odbilo žaštiti dijete i majku, oboje državljane Republike Hrvatske i dopustiti donošenje mjere kojom dijete može izgubiti prebivalište na području RH, obzirom da je moguće da će više od 180 dana godišnje živjeti van RH.

Za kraj, dolazimo do privremene mjere sutkinje Verice Nikić, koja je već jednom presudom zabranila dijetetu da ide u vrtić sa obrazloženjem da se roditelji o tome trebaju dogovorti. Zbog te odluke, dijete je bilo odvojeno od svojih vršnjaka i prijatelja punih pet mjeseci. Severina je upisala dijete u vrtić u periodu kada otac više mjeseci nije dolazio viđati sina. Nakon što je upoznala svog sadašnjeg supruga, pojavio se Popović koji je bio protiv toga da mu dijete ide u vrtić. Kako se dogovoriti ako jedna strana želi da dijete pohađa vrtić, a druga ne želi. Pa sud zato i postoji da presudi šta je najbolje za dijete. U oba slučaja sutkinja Verica Nikić presudila je prema zahtjevima oca, suprotno interesima djeteta.

Ovime apeliram na Vladu RH i na Premijera Plenkovića da ispita način funkcioniranja državnih institucija i da pokrene transparentan rad u zaštiti prava djeteta kako se više nikada ovakav slučaj ne bi dogodio bilo kojem djetetu.”

Tomislav Petrović