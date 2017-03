OGLASIO SE SEVERININ MENADŽER: Za srpske medije javno progovorio o njezinoj trudnoći

Severinin menadžer oglasio se u vezi njezine trudnoće.

Vijest da je popularna Severina u drugom stanju, a koju je plasirao srpski Hello magazin, odjeknula je regijom, a ovim se povodom oglasio i Severinin menadžer Tomica Petrović.

SRPSKI MEDIJI TVRDE: Severina čeka bebu, trudna je tri mjeseca!



On nije ni potvrdio, ali ni demantirao navode da je Seve trudna.

“Severina nije potvrdila da je trudna, kako to pišu neki mediji. To su delikatne i privatne stvari i imajte razumijevanja za to. Kada bude vrijeme, sigurno ćete saznati”, rekao je Petrović za srpski Blic.

Magazin Hello objavio je da Severina sa suprugom Igorom Kojićenm čeka dijete i da je navodno već u trećem mjesecu trudnoće.