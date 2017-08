NIJE OTKRIO TKO JE MAJKA: Legendarni domaći roker postaje otac u 62. godini, na putu je kćerkica

Legendarni gitarist i osnivač Divljih jagoda, koji je već dugo godina jedan od najcjenjenijih glazbenika i autora u regiji, uskoro će postati otac u 62. godini života.

“Da, kćerkica je na putu”, rekao je Sead Zele Lipovača za Azramag, dodavši kako ne voli da se o njegovu privatnom životu mnogo piše.

Ovakav stav svakako ne iznenađuje s obzirom na činjenicu da je tijekom cijele karijere svoju privatnost držao daleko od očiju javnosti.

“Ja ne želim o tome pričati niti sam ikada bio taj tip. Ne želim dijete uopće u to uvlačiti niti će biti slika djeteta po novinama. To je moj privatni život i mislim da nema nikakve potrebe. Ja nisam ta estrada i nemam veze s ovom balkanskom estradom, nisam taj tip. Ovo sam što jesam – svirač, i komu paše da me pita o gitarama i rock & rollu, to je to”, objasnio je.



Ne čudi, stoga, činjenica da ovaj legendarni glazbenik nije otkrio ni ime žene s kojom će dobiti kćer, ali objasnio je kakve žene poštuje.

“Prije svega, mora biti ženstvena, a zatim da je to osoba koja razmišlja i ima slične navike i poglede na svijet kao i ja. Ne vjerujem u teoriju da se suprotnosti privlače, nego vjerujem da je uspješna veza spoj onih koji uživaju u istim stvarima”, rekao je Zele.