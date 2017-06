MAMA NOVE PJEVAČICE COLONIJE NA MUKAMA: ‘Sad ćeš me opet maltretirati s tim!’

Hvala svim dragim i dobrim ljudima na velikoj podršci i ljubavi koju šalju ❤❤❤ Ne stignem svima odgovoriti, jer smo na 100 strana, ali znajte da sve čitam i čim uhvatim malo vremena javim se 😊 Hvala vam od ❤! #samoljubav #colonia @coloniaofficial 💞

A post shared by ⚬Ivana Lovrić⚬ (@ilovrich_) on Jun 16, 2017 at 12:35pm PDT