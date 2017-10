LUCIJA LUGOMER UVUKLA SE U USKU MINICU: Pozirala ispred ogledala i opisala kako se osjeća u garderobi

Znas kako se zena osjeca u garderobi? E pa sad cu vam ja objasniti. Pms je ‘macji kasalj’ za to! 1. Mozda je slobodna ova najveca kabina? (Tako cu se teze oznojiti i lakse disati) 2. Sto prvo isprobati? (Bas sam danas morala obuci strample i body) 3. Da obucem ovu suknju/haljinu od nogu ili preko glave? (Uvijek preko glave, lakse predje preko bokova) 4. Ove hlace bi toliko bolje izgledale da sam uzela i neke stikle po putu. (Uvijek uzmi stikle u kabinu, kasnije je sve PREkasno, oblacenje pa trazenje ne dolazi u obzir!) 5. Da stanem blize svijetu ili da se udaljim? (Eh moj celulit i sve ostale (‘ne’)pravilnosti) 6. Oblacenje traperica trebalo bi uistinu postati SPORTsko natjecanje! (Mozda bi mogla pokusati?) 7. Ova kosulja ionako nije bila za mene. (Nakon sto si izsvrbis cijelo tijelo zbog mucica i koncica) 8. Uuu pa guza mi izgleda bas dobro u ovome! (Nakon namjestanja ‘drugog’ suprotnog ogledala cca.zadnjih 15 minuta) 9. Ovo sam trebala ipak uzeti u M velicini…(Opcija za pitati prodavacicu ionako nije niti opcija a usput imas party u kabini) 10. Mozda bi ipak mogla eksli isprobati odjecu ( ali tako je dobra stvar na razglasuu) 11. Ok, mislim da je to-to! (Izvuce jos barem dvije stvari koje nije probala.) 12. Sad mogu direkt frizeru. (Pravilo pod brojem 3. Mozda i nije najbolja ideja) 😃 —�—�— Pronalazite li se i vi u ovome? 🛍 Ovo su neke od stvari koje sam BAREM jednom u kabini dozivjela haha ISKRENOST JE VRLINA, zar ne? 😆 • • #modeling #love #style #bodypositive #smile #croatia #lucijalugomer #modelo #beautiful #beautycomesfromwithin #instastyle #styling #fashionable #curvy #curves #photoshooting #ashleygraham #viral #modellife #curvymodel #fashionblogger #fullfigured #plussizemodel #photoshoot #newface #selfesteem #confidence #followforfollow

