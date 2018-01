LUCIJA LUGOMER IMA SLADAK IZAZOV ZA SVE SVOJE FANOVE: ‘Koliko ih vi možete staviti u usta?’

❗️[Koliko ti Marshmallows-a mozes staviti u usta?]❗️ @huaweimobilehrv me svaki puta iznova iznenadi. 😂 Odlucili smo vas zabaviti, na moj racun – naravno 💁🏻‍♀️ i pokazati koliko marshmallows-a Lucija moze staviti u usta a ja vas trazim da se ukljucite i vi i taggirate #MATESHMALLOWS 😉 Mnogo toga ste naucili u ove dvije i pol godine o meni a sada znate i koliku celjust imam, haha!! 😂😂😂 Priznajte, niste to ocekivali.🙈 Tesko je opisati dozu smijeha koji je nastao ovim videom tako da vam zbilja preporucam da probate i vi i napisite mi brojku u komentar. 📝 ‘Najte da se moram sama blamirati’ 😂 Svi za jednog – jedan za sve🙋‍♀️ • Huawei Mate 10 Pro nije samo veliki mobitel, u njemu je upakirano veeliki mozak i srce. Kao sto sam prije spominjala, 4000mah baterija, 6GB rama i 128GB prostora za pohranu, sve to vam je dovoljno za cijelogodisnju zabavu bas poput ove!!!♥️ • • • • • #mateshmallows #huaweiultimate #huaweimate10pro #huawei #funny #video #votd #crazy #marshmallow #happy #love #chubbybunny #challenge #croatia #zagreb #opatija #letthegamesbegin #canyoudoit #crazyday #loveit #videogames #videoshoot #fun

A post shared by LUCIJA LUGOMER (@lusiluer_plussizemodel) on Jan 13, 2018 at 4:03am PST