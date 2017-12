LIDIJA OTKRILA TAJNU SVOJE PRĆASTE GUZE: ‘Pojedem hrpu čokolade, masne hrane i totalna sam suprotnost stereotipima’

Otkako je prije nekoliko dana postavila svoju novu pjesmu “Šok” na društvene mreže, broj pregleda samo raste i već sad ih ima više od 100.000. Lille je otkrila kako je teklo snimanje i koja je tajna njezine prćaste guze.

Sve što pjevačica Lidija Bačić napravi, ne prolazi nezapaženo. S obzirom na sve etikete koje joj lijepe zbog provokativnog izgleda, naziv njezine nove pjesme nimalo ne čudi.

“Meni se čini da je šokantno sve što radim jer što god snimim ili objavim, kod ljudi izaziva reakciju, a ja sam u biti samo ‘mala koja voli pivat’ i to uspješno radim”, rekla je u intervjuu za 24 sata.

Priznaje da je umalo zakasnila na snimanje spota za pjesmu “Šok” jer, naime, ima jedan nimalo ugodan problem. Ipak, budući da su ona i njezina ekipa već uigrani, sve je prošlo savršeno.

“Ne znam što mi se događa u posljednje vrijeme, ali nikako se ne mogu probuditi. Imam problem sa svojim spavanjem u studenom, alarmi mi nimalo ne pomažu, pa sam tako za snimanje spota zaspala, uletjela u cipele i jurila na lokaciju seta. Sva sreća snimali smo nedaleko od mog stana pa sam ipak sve stigla, a snimanje je prošlo spontano uz dobru i kreativnu ekipu”, kaže.

‘Ja sam čedna s obzirom na druge’

Iako često pjevuši neke vlastite skladbe u privatnosti svojega doma, Lille ističe kako još nijedna njezina pjesma nije autorska, iako se u svakoj pronalazi. Ali, kako se s njome nikad ne zna, ne bi iznenadilo da se uhvati i skladateljskoga posla.

“Uz kreativce koje imam pokraj sebe, ja sam opuštenija i ne skladam još sebi, ali svakako sam unutra u svakoj pjesmi i o svemu sama odlučujem. Skladati može svatko, pitanje je koliko uspješno”, ističe.

Iako je mnogi prozivaju zbog pretjeranog seksepila, a javnost svjedoči i njezinu okršaju s kolumnistom Brunom Šimlešom, Splićanka britkog jezika u svojemu ponašanju i sitnim provokacijama ne vidi ništa loše.

“Ali je ovo dosad bilo šokantno? Pa ja sam čedna s obzirom na druge i tek se zagrijavam. Novost je svakako moj kalendar za 2018. godinu koji je stvarno predivno snimljen”, otkriva.

Slava mijenja ljude, ali Lidija tvrdi kako nju strelovita popularnost nije mnogo promijenila. Nju, Lidiju. No, što je s Lille?

“Reći ću vam da me vesele iste stvari kao i prije deset godina. Osjećam jednak adrenalin na koncertima, volim iste stvari, filmove… Mislim da je Lidija ostala slična onoj curi od prije deset godina, pardon, Lille je malo opasnija ipak”, priznaje.

Premda slovi za jednu od najseksepilnijih pjevačica, kune se da je za njezinu liniju zaslužna isključivo genetika te da će to dokazati.

“Snimat ću uskoro uživo na svom kanalu ‘Planet Lille’ pod naslovom: Koliko Lille može pojesti. Dnevno pojedem hrpu čokolade, masne hrane i totalna sam suprotnost od svega onog stereotipnog što ste navikli čuti. A kad treniram?! Na koncertima jedino trošim energiju i očito mi geni pomažu da prirodno izgledam kako izgledam”, tvrdi.

Lidijin plan je revolucija

Lidija svoj život krije kao zmija noge, ali smatra da i nema što reći o tom pitanju jer nema vremena za ozbiljnu vezu, s obzirom na to da joj prioritet karijera.

“Meni pitanja o uletima zvuče smiješno jer niti sam u situacijama da mi netko može prići niti padam na takve stvari. Ja biram, ne bira netko mene. Ne volim taj termin ‘prilazak’. Mislim da i žene biraju. To što muškarac bira ne znači da ženu to i zanima. Nevjerojatno mi je da se za veze pita pjevače. Ja sam super normalna cura koja radi posao koji voli. Da imam vezu, valjda bi me i netko vidio s tim nekim. Odnos između dvoje ljudi, pa i sviđanje, nastaje spontano i ne svodi se na prilazak ili strah. Veza i ljubav daju i uzimaju puno, ali to ne znači da se neću uskoro zaljubiti i roditi malu Lille ili malog Lillana”, objašnjava.

Splićanka za sebe kaže kako je još uvijek dijete, ali da se ipak malo smirila s obzirom na to kakva je bila prije.

“Bila sam predivlja. Sve je trebalo biti po mojem. Tukla sam dečke, svađala se, bila glavna u društvu, ali sve na simpatičan način”, priznaje.

Planova za budućnost ima hrpu, a ambicije su ove osebujne pjevačice zaista velike. Osim pjevačice, Lidija Bačić želi postati brend.

“Puno novosti vezanih uz glazbu, koncerte i moj brend Planet Lille, ali sve ću sažeti u jednu rečenicu. Uskoro izlazi moj novi album ‘Revolucija’. Znači, plan je revolucija. Samo čekajte”, zaključila je.